Yasna Provoste descarta ir a una primaria presidencial y acusa “falta de respeto” de la DC

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, respondió al emplazamiento realizado por la directiva de la DC para que defina una eventual candidatura a la presidencia. Sobre esto, la senadora descartó ser, por ahora, aspirante a La Moneda.

“Como lo hemos dicho desde el primer momento, nos parece que la transparencia es un valor que tiene que estar muy presente siempre en la actividad pública y en la actividad política”, declaró Provoste, agregando que en relación a esa transparencia “quiero señalar que hace algunos minutos he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana (Fuad Chahín), quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Ximena Rincón y yo”.

“Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”, sostuvo Provoste.

“Así, junto a otros humanismos y fuerzas de la centroizquierda, creemos que es necesario proponer una alternativa viable y mejor para nuestro país. El país merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la Democracia Cristiana o mejor dicho algunos de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo reiterándose”, añadió.

Según Provoste, “esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país”.

“He señalado, cada vez que me lo han preguntado, que no soy candidata. También hemos señalado desde que asumimos como mesa de Senado, que además de representar a la corporación, trabajaríamos por la unidad de la oposición”, con el objetivo de conformar “una contraparte fuerte y clara frente a un Gobierno que le ha hecho mal al país”.

Posteriormente, reflexionó y aseguró que “en estos dos meses, es justamente eso lo que hemos intentado hacer junto a todos los senadores y senadoras de oposición. Humildemente creo que lo hemos hecho bien. Si hay algún reconocimiento especial de la ciudadanía es precisamente a ese trabajo unitario, centrado en Chile y no en carreras personales”.

“Nuestra preocupación en estos momentos es hacerle frente a la pandemia con soluciones reales a las familias, a las Pymes, por mejorar la estrategia sanitaria y en el mejor de los casos, avanzar también en una tarea que es importante desde el punto de vista del trabajo unitario de la oposición”, insistió.

La senadora declaró que “por delante vienen primarias y otras elecciones, a ellas deben dedicarse los partidos, los candidatos y candidatas, y espero que lo hagan de buena manera, con realismo, con capacidad de escuchar más y hablar menos, con la más amplia unidad posible”

“No perderemos el enfoque en lo más relevante y urgente que es ir en respuesta a las ayudas que necesita la ciudadanía”, finalizó.

Emplazamiento de Ximena Rincón

Cabe recordar que durante la junta nacional, Rincón señaló que “con mucha sinceridad, que siempre he sentido que mi candidatura sólo tiene sentido si representa un proyecto colectivo y no individual. En el último tiempo, me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido, mientras tanto al interior del mismo como en los medios de comunicación se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada y colega Yasna Provoste“, declaró.

“No puedo representarlos bien, si en forma directa o indirecta de manera permanente se establece un manto de dudas sobre la candidatura del partido y hasta dónde llega, mirando simultáneamente otras alternativas”, añadió.

“Por eso hoy, con mucha fraternidad, quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi querida camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a una primaria de Unidad Constituyente, que lo diga con claridad, y que sea esta Junta Nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión y establecer entonces quién nos representa en dicha instancia”, declaró Ximena Rincón.