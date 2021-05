Yasna Provoste responde a Ximena Rincón y descarta candidatura presidencial

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, respondió al emplazamiento realizado por la senadora Ximena Rincón, para que defina su eventual candidatura a la presidencia. Sobre esto, la senadora descartó ser aspirante a La Moneda.

“Como lo hemos dicho desde el primer momento, nos parece que la transparencia es un valor que tiene que estar muy presente siempre en la actividad pública y en la actividad política”, declaró Provoste, agregando que en relación a esa transparencia “quiero señalar que hace algunos minutos he recibido un llamado del presidente de la Democracia Cristiana (Fuad Chahín), quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera de que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Ximena Rincón y yo”.

“Creo que este llamado no hace más que constatar la total pérdida de sentido y de conexión con la realidad que la actual dirección de la Democracia Cristiana ha demostrado y que tiene un punto culmine en el desastroso resultado electoral del fin de semana recién pasado, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar”, sostuvo Provoste.

“Así, junto a otros humanismos y fuerzas de la centroizquierda, creemos que es necesario proponer una alternativa viable y mejor para nuestro país. El país merece una oposición de verdad, una oposición seria, una oposición responsable. Sin embargo, la Democracia Cristiana o mejor dicho algunos de sus dirigentes, sigue optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsables a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo reiterándose”, añadió.

Emplazamiento de Ximena Rincón

Cabe recordar que durante la junta nacional, Rincón señaló que “con mucha sinceridad, que siempre he sentido que mi candidatura sólo tiene sentido si representa un proyecto colectivo y no individual. En el último tiempo, me ha resultado especialmente difícil ser candidata del partido, mientras tanto al interior del mismo como en los medios de comunicación se ha instalado una pseudo competencia con mi gran camarada y colega Yasna Provoste“, declaró.

“No puedo representarlos bien, si en forma directa o indirecta de manera permanente se establece un manto de dudas sobre la candidatura del partido y hasta dónde llega, mirando simultáneamente otras alternativas”, añadió.

“Por eso hoy, con mucha fraternidad, quiero decirle a esta Junta Nacional que si mi querida camarada y amiga Yasna Provoste está disponible a una primaria de Unidad Constituyente, que lo diga con claridad, y que sea esta Junta Nacional la que decida hoy mismo si respeta la voluntad de la ciudadanía o cambia esa decisión y establecer entonces quién nos representa en dicha instancia”, declaró Ximena Rincón.