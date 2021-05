Bancada PS solo apoyará una primaria amplia y “sin exclusiones”

La bancada de diputados del Partido Socialista formuló un llamado a la DC, al FA y al PC a terminar con los vetos cruzados en el proceso electoral de primarias, con miras a elegir al candidato presidencial de la oposición.

Asimismo, los legisladores PS instaron a sus aliados del PPD a deponer su candidatura presidencial y sumarse a la candidatura de su abanderada, Paula Narváez.

En la oportunidad, el jefe de bancada del PS, diputado Marcelo Schilling, sostuvo que “nosotros con Paula Narváez vamos a participar en cualquier primaria que sea viable. Eso quiere decir que no aceptamos participar en una primaria que, de partida, excluya a alguna fuerza política de la oposición. Este mensaje vale para la DC que no puede vetar al PC, ni al FA, como también vale para el PC y el FA, que no pueden vetar a otras fuerzas de oposición (DC)”.

Schilling, argumentó que “los socialistas nacimos para superar el capitalismo, para hacer justicia social y para garantizar la democracia y la libertad. Y este tiene que ser el sello fundacional de cualquier coalición que le ofrezca al país ser una alternativa de gobierno de futuro. Es una condición sine qua non y quien no la cumpla no contará con el apoyo de los socialistas”.

Por su parte, el diputado Manuel Monsalve recalcó que “la decisión del PS es contribuir a la unidad de la oposición y esa unidad se construye a través de una primaria amplia, que tenga contenido político-programático, para que el candidato que surja de esa primaria, le diga a Chile que puede gobernar”.

“También nos parece relevante que ese candidato presidencial además de gobernar pueda decirle a Chile que tiene una representación política-parlamentaria, que le permita llevar adelante sus ideas. Es por ello, que este proceso debe ser sin exclusiones y si alguien no quiere concurrir, será una decisión de esa fuerza política”, añadió.

En esa perspectiva, Monsalve sostuvo que “hoy se ha dado una señal positiva con el respaldo a la candidatura de Paula Narváez, de fuerzas políticas como el Partido Liberal y Nuevo Trato. Tenemos la esperanza de que próximamente otras fuerzas políticas concurran a respaldar la candidatura presidencial del PS, para así conformar una mayoría para los cambios sociales”.

Acto seguido, Monsalve señaló que “es legítimo que el PS aspire a que el PPD tome una decisión en el actual contexto, que nosotros consideramos que permitiría fortalecer el socialismo democrático y contribuir a la unidad y formación de una mayoría amplia. En ese proceso, ayudaría que el PPD pudiera declinar su candidatura presidencial y respaldar a Paula Narváez”.

Por su parte, la diputada Maya Fernández, citó el siguiente ejemplo: “En la comuna de Ñuñoa fuimos capaz de ganar la alcaldía, después de muchos años, logrando la unidad con el FA y el PPD. Esa unidad fue lo que permitió ganar esa comuna”.

“Yo siempre he dicho que me siento cercana a las fuerzas de izquierda, con quienes comparto ideas y proyectos comunes. Pero este no es solo un pacto por el pacto, debemos tener un programa común, una visión de país y hacia dónde debemos avanzar”, complementó.

Fernández sentenció que “es por ello que siempre he dicho que yo apoyo ir a una primaria, desde el FA, el PC y todas las fuerzas políticas de oposición, sin exclusión. Y en esa perspectiva, agradezco el apoyo que fuerzas políticas como Nuevo Trato y el Partido Liberal, que ya se han sumado a nuestra abanderada Socialista, Paula Narváez”.