Heraldo Muñoz descarta su candidatura presidencial para apoyar a Paula Narváez (PS): “He tomado una decisión y mi partido me ha apoyado”

Heraldo Muñoz (PPD) decidió bajar su candidatura presidencial durante la tarde de este miércoles, para apoyar a la aspirante a La Moneda del Partido Socialista, Paula Narváez.

“He tomado una decisión personal, no la ha tomado mi partido, la he tomado yo y mi partido me ha apoyado, de estar aquí para expresar todo mi apoyo a Paula Narváez, como la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible”.

“Conozco a Paula, conozco su competencia, hoy es tiempo de mujeres y creo que ella representará muy bien lo que aspiramos: una sociedad más justa, una sociedad más abierta y democrática, y estoy absolutamente convencido que ella jugarán un papel fundamental en lo que viene por delante”, añadió.

“Por eso que en lo personal, y en nombre de mi partido, vengo a apoyarla formalmente para este reto que viene por delante de representar a este mundo del socialismo democrático”, complementó el político del PPD.

“Quiero aprovechar de expresar que siempre he estado por la unidad, por la unidad más amplia, y ese es un momento que me lleva justamente a reafirmar este apoyo a Paula Narváez”, declaró Muñoz.

En este sentido, recalcó que “unidad significa acciones y no solamente palabras y por eso que estoy aquí en ese mismo espíritu de unidad, y quiero agradecer a las miles y miles de chilenas en la calle, que me han dicho ‘usted tiene que ir hasta el final’ o a las decenas de WhatsApp que he recibido, diciéndome ‘es que usted no se puede bajar’ y agradecerle a los miles y miles de chilenos militantes e independientes que participaron en una primaria democrática absolutamente inédita para el Partido Por la Democracia para definir su abanderado presidencial, que me honró con un triunfo contundente en esa primaria”.

“Paula, cuentas con todo nuestro apoyo, un apoyo entusiasta, decidido, para en definitiva conformar una alternativa real de Gobierno, porque de eso se trata, con cambios estructurales, con justicia social, pero con responsabilidad frente a todas y todos los ciudadanos (…) estoy seguro de que tú podrás conducir ese proceso“, sostuvo.

“Estaré disponible para recorrer este camino de futuro, como lo estuve en el desafío de La Haya, por el amor a Chile”, cerró.

Cabe recordar que esta mañana, el diputado Pablo Vidal (PL) también declinó en su opción presidencial para entregar su apoyo a Paula Narváez, ahora candidata del PS, PL, Nuevo Trato y PPD.