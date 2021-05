Confirman que no se realizarán primarias entre el PS, Frente Amplio y PC: Paula Narváez sostiene que “se han farreado” la oportunidad de “construir unidad”

La aspirante a La Moneda del Partido Socialista, Paula Narváez, aseguró durante esta jornada que “hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura” a la presidencia. Por ende, confirmó que no se realizarán primarias entre el PS, Frente Amplio y PC.

“Lamentablemente, nuestros esfuerzos honestos, anclados realmente en el interés superior del país, de construir unidad, se la ha farreado el Frente Amplio y el Partido Comunista“, declaró.

Junto a esto, aseguró que “hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué hablan de la unidad y luego no la practican”.

“Con qué derecho vetan a fuerzas democráticas cuyo único interés es trabajar por Chile, en un proceso democrático, abierto y transparente, como es una primaria legal“, cuestionó Narváez.

“Yo he construido la unidad, he hecho esfuerzos desde el primer día de mi precandidatura, diciendo que sin unidad era muy complejo poder realmente construir lo que se necesita, sin embargo, ellos se han farreado esta oportunidad y no dan garantías de gobernabilidad para Chile”, manifestó.

“Se necesita seriedad, se necesita honrar la palabra, se necesita ser transparentes y se necesita tener el mismo discurso en lo privado que en lo público, para darle garantías al país, eso merece Chile, eso merece el pueblo chileno, porque el pueblo chileno es un pueblo honesto, y si no hay honestidad en la política, no podemos reivindicar la actividad política”, sostuvo.

“Y yo estoy aquí para reivindicar la política“, enfatizó, agregando que “yo solamente estoy aquí transmitiendo un mensaje, donde señaló mi desazón respecto de lo que hoy día ha ocurrido, donde esperábamos que las otras fuerzas políticas estuvieran a la altura de las circunstancias“, insistió.

“Nosotros vamos a seguir adelante, esta candidatura va a ganar, esta candidatura va a gobernar Chile, porque estamos dando aquí la prueba de nuestras convicciones, de nuestros principios”, dijo con optimismo.