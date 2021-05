Paula Narváez tras determinación de Heraldo Muñoz de bajar su candidatura presidencial: “Es con unidad que podremos avanzar”

La candidata presidencial del PS, Paula Narváez, aseguró sentirse muy honrada, tras el apoyo que le entregó el PPD durante esta tarde.

Cabe recordar que Heraldo Muñoz (PPD) decidió bajar su candidatura presidencial, para apoyar a Narváez. “He tomado una decisión personal, no la ha tomado mi partido, la he tomado yo y mi partido me ha apoyado, de estar aquí para expresar todo mi apoyo a Paula Narváez, como la candidata del socialismo democrático en la primaria más amplia posible“, dijo.

Sobre esto, la aspirante a La Moneda afirmó que sentirse “muy honrada” y que el apoyo del PPD se lo toma con “mucha responsabilidad, pero también con mucha humildad”.

En este sentido, manifestó que se trata de un gesto de “generosidad, pensando en Chile, el que ha hecho Heraldo Muñoz. La unidad no puede ser retórica, la unidad se tiene que accionar (…) lo que hemos vivido en esta jornada va en la dirección correcta (…) porque es con unidad que podremos avanzar y podremos tener la fuerza suficiente para poder conducir los destinos del país“, declaró.

“Esta es la candidatura que gobernará Chile, esta es la candidatura que se hará cargo de los temas del futuro de Chile, esta es la candidatura de la esperanza de Chile”, complementó.

Por otra parte, indicó que “seguiremos incentivando la presencia y participación de las y los independientes en este espacio y por eso acogemos a todo ese equipo de trabajo (de Heraldo Muñoz) (…) para que nos fusionemos”.

Sobre las primarias, Narváez dijo que “creemos que las primarias amplias y la primaria en sí misma y la primaria legal, forma parte del esfuerzo que hemos hecho durante tiempo para fortalecer nuestra democracia”.

Según la aspirante a la presidencia, la primaria tiene que ser “amplia, unitaria, sin vetos y sin exclusiones“.