 Sebastián Sichel: “No me gusta esta posición de Joaquín y Mario, que es creer que el problema es agarrarse con el Gobierno”

Tres de los cuatro candidatos a La Moneda de Chile Vamos fueron ministros de este gobierno de Sebastián Piñera. Dos de ellos han endosado responsabilidad al mismo Ejecutivo por la derrota en las pasadas elecciones. Y uno de ellos, Sebastián Sichel, se desmarca de esas críticas.

“Yo no comparto esa tesis”, dijo el independiente que participará de las primarias de la centroderecha, refiriéndose a las críticas de Joaquín Lavín (UDI) y Mario Desbordes (RN).

“Creo que las elecciones tratan sobre el futuro siempre, y eso es una torpeza de la política de abrazarse y pegarse todo el día entre los mismos para obtener una posición de ventaja”, señaló en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Nosotros tenemos que tener una agenda para convencer a la gente y no destrozarnos entre nosotros y el Gobierno para ver quién se desmarca más, es ridículo“, agregó Sichel.

“El problema nuestro de identidad en la centroderecha y el mundo de centro para gobernar es qué necesita decirle a Chile de por qué es mejor que el PC o el populismo, no decirle por qué es peor, que los que están en el gobierno lo hicieron mal o peores que los que están al lado. Ese es el problema identitario que tenemos”, planteó.

“Por eso insisto tanto en esta idea en que si no hay alguien dispuesto a defender a los emprendimientos de las empresas, el valor de la creación del empleo, que aumentar y crecer el Estado es mala política si no se controla el gasto y se para el captura del Estado. Si no defendemos que los bonos por sé no son una buena política pública, pero el problema de Chile es la justicia, entonces lo que quieres tú son transferencias directas”, añadió a su argumento.

En ese sentido, el candidato dijo que “no me gusta esta posición de Joaquín y Mario, que lo que han hecho después de esto es creer que el problema es agarrarse con el Gobierno. No es mi problema, mi problema es que yo estoy presentándome para gobernar los próximos cuatro años de Chile y el elector de Maipú lo que quiere saber de mí es por qué yo soy mejor presidente que Daniel Jadue si gobierno o por qué la centroderecha o el centro puede ser mayoría en Chile y puede darle estabilidad”.

“Yo soy crítico de algunas cosas del Gobierno, habiendo sido ministro del Gobierno, pero centrar el debate en la crítica al Gobierno para tratar de desmarcarse es un error político, peor también intelectual. La gente quiere saber por qué yo puedo darle una mejor vida en el futuro si soy presidente y no quiere saber mi problema político del día y por qué le fue mal a mi partido en la elección que pasó”, concluyó.

