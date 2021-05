Carlos Maldonado (PR) asegura que llegará a la papeleta en noviembre tras fracaso de primarias en la oposición

El candidato presidencial del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, se refirió al fracaso en la inscripción de una primaria entre los partidos de Unidad Constituyente, señalando que “faltó voluntad política”.

“Lamentamos mucho que ayer la centro izquierda no haya podido pactar una primaria legal, el 2017, vimos las primarias por televisión, y fue un grave error, es imprescindible que la ciudadanía tome las decisiones”, recalcó.

En esa línea, añadió que “ayer vimos lamentablemente situaciones que me gustaría no haber visto (…) eso no contribuye a volver a reconectar la política con la gente, porque podríamos haber ido todos los candidatos a una primaria legal”.

Sobre el fracaso de un acuerdo para inscribir primarias, indicó que “creo que se equivocaron a no inscribir primarias legales, me gustaría que los dirigentes y las candidatas y candidatos que estaban hasta antes de ayer señalando su vocación, su compromiso de competir por un cupo presidencial, hubieran estado en el Servel como estuve yo”.

Junto a lo anterior, recalcó que “nosotros estamos para defender principios, para mostrarle al país nuestra visión y nuestra visión como dijimos ayer, es muy clara, es de cambios sociales profundos (…) acompañados de estabilidad política, gobernabilidad y de progreso económico”.

“Por lo tanto, estábamos dispuestos a que esa propuesta, esa visión y esta candidatura fueran juzgados por la ciudadanía, pero nosotros es sabido que no nos favorecen las encuestas, sin embargo, nosotros no estamos con la calculadora en la mano, estamos por convicciones, por principios”, destacó.

En esa línea, dijo que “nosotros estábamos disponibles para una primaria legal”, por lo que no le veía mucho sentido a una primaria convencional.

Por lo anterior, confirmó que “la próxima ocasión en que hay una instancia legal, participativa, masiva, de pronunciamiento de la ciudadanía, es en el mes de noviembre, así que ahí va a estar nuestro nombre y nuestras propuestas para que sea la ciudadanía la que juzgue el valor de las mismas y si nos tiene confianza para liderar Chile”.

