Daniel Jadue pide al Presidente Piñera la libertad de “todos los prisioneros de la revuelta”

Daniel Jadue llegó hasta la Plaza de Armas de Santiago para realizar su primer acto oficial tras ser inscrito como candidato presidencial en las primarias entre el PC y el Frente Amplio.

“Finalmente se ha consolidado la única alianza que, al parecer, era posible, la alianza con la ciudadanía y pueblo de Chile“, dijo.

“El fin de semana recién pasado habló clara y concretamente, tal como lo hizo el 18 de octubre del 2019 y el 25 de octubre del 2020. Se debe construir una alianza que sea capaz de cambiar el modelo socioeconómico y capaz de construir un Chile con justicia y dignidad“, agregó.

Sobre el quiebre para realizar primarias con el PS y Paula Narváez, señaló que “no sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones o existen alianzas de último minuto, ni alianzas ni campañas de emergencias”.

“Hoy día estamos felices que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante para transformar nuestro país”, agregó Jadue.

La petición al Presidente Piñera

Junto con describir sus principales propuesta para el país, el alcalde de Recoleta destacó una petición para el Presidente Sebastián Piñera.

“Quiero partir pidiéndole al Presidente al República la libertad de todos los prisioneros de la revuelta”, solicitó.

“Esta no es una convicción, y quienes nos conocen lo saben, que hayamos tenido después del domingo en la noche, lo venimos diciendo hace mucho rato. No se puede construir un país democrático cuando se persigue y se mantiene encarcelado a jóvenes por pensar distinto, sin pruebas para condenarlos, pero al mismo tiempo tratando de obligarlos que se autoinculpen para obtener resultados que no existen de investigaciones que no pueden llegar a ninguna parte”, señaló.

Junto con ello, anunció que la bancada de diputados del PC ingresó un proyecto al Congreso para que los independientes puedan competir en “igualdad de condiciones con los partidos políticos, que este fin de semana, la mayoría de ellos, sufrieron una derrota aplastante”