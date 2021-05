Insulza califica de indignante los “vetos” del PC y el FA: “¿Íbamos a tener una alianza de monigotes?”

El senador José Miguel Insulza dijo compartir completamente las declaraciones de Paula Narváez tras el quiebre del Partido Socialista (PS) con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio para la inscripción de primarias.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el político dijo que “por cierto que buscamos con quienes habían dicho siempre que ellos eran partidarios de esa alianza de izquierda, pero resulta que la alianza era con ellos diciendo quiénes eran de izquierda y quiénes no. Eso no es una alianza, eso es un intento ejemonista completamente absurdo que no teníamos por qué aceptar”.

Consultados por los “vetos” que habrían realizado el PC y Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric, Insulza dijo que “efectivamente era hacia algunos del PPD y no hacia a otros. Cuando uno acepta esas cosas se pone en tiempo que ya pasaron ya”.

Los vetados habrían sido con nombre y apellido: Heraldo Muñoz, Pablo Vidal, Vlado Mirosevic. “Esos son los nombres más destacados de esas fuerzas, del PPD, Nuevo Trato y Liberales, entonces, qué, ¿íbamos a tener una alianza de monigotes? Es muy indignante lo ocurrido. Porque un grupo de partidos se arrogan el derecho de digitar a los demás”.

De acuerdo a Insulza, “la mujer que llega a noviembre es Paula Narvaéz“, salvo que “más adelante hiciéramos una primaria convencional con alguna otra fuerza”.

“No hay que descartar que sin ir a la primaria, que es ahora en julio, siempre sería posible que los partidos concertaran primarias que hicieran ellos mismos para resolver candidatos únicos”, señaló.