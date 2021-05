“Sin mujeres la democracia no va”: Paula Narváez criticó que haya seis hombres en primarias

La candidata presidencial del PS, Paula Narváez, nuevamente criticó la decisión de que en los partidos políticos haya tomado la determinación de llevar solamente a hombres a las elecciones 2021.

La exministra aseguró que “sin mujeres la democracia no va”.

“Hasta este momento tenemos primarias de hombres. Partí mi candidatura siendo una apuesta de las mujeres. La carta decía ‘nunca más sin nosotras’, sin mujeres la democracia no va, por lo tanto me preocuparé que nosotras estemos en espacios de decisión para poder transformar las cosas, porque no hay transformación posible sin las mujeres”, dijo la candidata del PS, PPD, PL y Nuevo Trato.

Respecto a la posibilidad de llegar a una primaria con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien a pesar de que aseguró no ser una carta presidencial, Narváez precisó que “los escenarios están abiertos. Acá hay que pensar que tenemos que construir mayorías para poder gobernar Chile”.

“Los que piensen que pueden gobernar solos están equivocados. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con el país y eso significa tener todos los escenarios para conversar”, agregó tras el quiebre con el PC y el Frente Amplio y el fracaso en la inscripción de primarias.

“No me voy a cerrar al diálogo con las distintas fuerzas políticas de la oposición, lo más importante es desplegarse por Chile mostrando nuestras propuestas a lo que el país necesita”, cerró.