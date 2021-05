Diputado Gahona destacó aprobación de “Carnet Verde” para vacunados: “Ayudará a miles de pequeñas y medianas empresas”

Sergio Gahona (UDI), diputado por la Región de Coquimbo, agradeció que el Gobierno y el Ministerio de Salud hayan recogido la propuesta de habilitar un “Carnet Verde” para todas las personas que estén vacunadas con sus dos dosis y que hayan transcurrido 14 días desde la segunda inoculación, permitiéndoles acceder a mayores grados de libertad durante el transcurso de la pandemia, especialmente en comunas que estén en fase 1 y 2.

Al respecto, el legislador señaló que “estuvimos cerca de tres semanas empujando para que se creara esta credencial, nos reunimos con el ministro de Economía, el subsecretario de Turismo y la directora nacional de Sernatur, y hoy por fin vemos que esta medida se convierte en realidad y que ayudará a miles de pequeñas y medianas empresas que se han visto muy afectadas con la crisis, además de permitir una circulación más libre a quienes estén vacunados”.

En esa línea, Gahona recordó que semanas atrás le hicieron llegar a las autoridades del Gobierno una carta con diez propuestas para reactivar la industria gastronómica y turística, pidiendo que los restaurantes y cafeterías en comunas en Fase 2 puedan volver a operar al interior de sus locales exclusivamente con clientes que tengan el “Carnet Verde”, lo que ayudaría directamente a los que no cuentan con terrazas o no pueden habilitarlas producto de las bajas temperaturas.

Además, el diputado por Coquimbo explicó que solicitaron que las empresas ligadas al turismo puedan reabrir los fines de semana desde Fase 2 en adelante con un permiso especial para las personas que estén vacunadas, como también permitir los viajes interregionales a partir de la misma fase del plan “Paso a Paso”.

“Aquí no estamos hablando de relajar medidas ni de aumentar las restricciones a quienes no se han vacunado. Lo que propusimos, y que hoy valoramos que se vaya a concretar, es aumentar las libertades a quienes sí lo han hecho, permitiendo una reactivación económica de los sectores más golpeados con la crisis”, comentó Gahona, quien además aseguró que la implementación de la credencial “va a ayudar mucho a fomentar la vacunación en aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, aún no lo han hecho por temor”.

Agencia Uno.