Sichel emplaza a Lavín por declaración de Carter: “No es farándula, no es un show. Necesitamos colaborar”

Sebastián Sichel respondió al alcalde de la Florida y vocero de la campaña de Joaquín Lavín, Rodolfo Carter, quien lo calificó como un “candidato inventado”.

Recordemos que en entrevista con El Mercurio Carter expresó que el exministro “no ha ganado nunca una elección” y que “ha transitado en todas las tiendas políticas imaginables, salvo el PC y el Frente Amplio.

A lo anterior agregó: “Es una creación de La Moneda; tiene el respaldo de importantes grupos económicos, porque creen que pueden contener la marea de izquierda con un candidato de centroizquierda, pero que, en realidad, no es nada”.

Las palabras no dejaron indiferentes al también candidato a la presidencia, quien respondió: “Yo soy de aquellos que quiere demostrar que Chile Vamos tiene un desafío gigante. Lo primero, incorporar al mundo independiente al mundo que viene de afuera de Chile Vamos para ser mayoría en Chile, y lo que veo en esas declaraciones es exactamente lo contrario”.

“Nos ha costado tanto como independientes levantar una candidatura en Chile Vamos, porque en general tuvimos que rogar la invitación de los partidos; tuvimos que pedirle en estos días que declararan libertad de acción, cosa que no han hecho los partidos y ahora los candidatos lo que hacen es empezar a pegarnos directamente el primer día como independientes”, agregó.

“No sólo se puede parecer ser amable con la incorporación de independientes o gente nueva a la coalición, sino que hacer posible esta incorporación. Si el primer día de campaña ese es el tono que van a poner al frente, claramente no tiene nada que ver con lo que queremos representar en la política“, cerró Sichel.

Sobre la campaña de Lavín:

En relación a la campaña de Joaquín Lavín y a la vocería asumida por Carter indicó: “No se puede ser un candidato amable y tener un vocero que habla a través tuyo que destroza y destruye todo lo que rodea para obtener ventajas políticas“.

“No se puede estar 30 años tratando de ser presidente de la República o perseguir un cargo y otra vez cometer el mismo error de esa vieja política que a mi personalmente me da asco y a la mayoría de los chilenos nos tiene reventados”, complementó.

“No es farándula, no es un show. Necesitamos colaborar y pensar como darle un mejor futuro a los chilenos, que es lo que no estamos haciendo con estos show”, añadió finalizó el independiente.