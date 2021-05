Heraldo Muñoz sobre el PC: “Nunca hubo problemas de estar junto a los supuestos neoliberales con ministros y subsecretarios durante el gobierno de la Nueva Mayoría”

El excandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, aspira a realizar un nuevo conglomerado político que reúna a partidos político y, sobre todo, a independientes.

“Lo que yo he planteado es que desde hace mucho tiempo en el PPD se viene postulando la necesidad de ir hacia una superación en positivo, de algo nuevo desde el PPD. Un referente más amplio y distinto, una fuerza abierta, verde, moderna, democrática, que se preocupe del problema y se planteé una estructura distintas”, explicó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Agregó que tiene que ser “un referente que reúna a fuerzas políticas pero también a muchos independientes. Hay muchas gente que se identifica con el progresismo y quisiera militar en algún referente, pero no quiere hacerlo en los partidos políticos actuales que representan a la izquierda democrática y, por lo tanto, creo que llegó la hora de avanzar en esa fuerza más amplia”.

Sobre el futuro del PPD “no significa eliminarlo, significa hacer una reflexión colectiva para ver cómo de alguna manera refundamos y además constituimos con otros partidos una fuerza política más amplia”.

La idea apunta a terminar con la dispersión que existe con el PS, el Partido Radical, Nuevo Trato, el Partido Liberal y el Partido Progresista.

“Esa dispersión hace que mucha gente diga que no, no me interesa militar en esos partidos, pero podría sentirse interesado si es que hay un referente amplio”, sostuvo Muñoz.

“Nunca tuvieron problemas en negociar conmigo”

Consultado por qué no fue él el candidato para las fallidas primarias con el PC y el Frente Amplio, Muñoz señaló que “en ese momento el PS, que había tenido un mejor resultado que el PPD en las elecciones del fin de semana, ya había decidido públicamente concurrir a este pacto amplio con el PC y el Frente Amplio”.

“Entonces, el PPD por cierto no iría a una primaria de Unidad Constituyente sin el PS, pero íbamos a competir solo con la DC”, añadió.

Tras el fracaso político de la inscripción de primarias con el PS, que no resultó por el “veto” del PC y Convergencia Social al PPD, el excanciller acusó “doble discurso de las palabras de unidad del PC y el Frente Amplio, versus las acciones de divisiones de la oposición. No es creíble el planteamiento que debía haber unidad de todos los partidos cuando se dice ‘vamos a esa unidad, pero ustedes no"”.

“Ese discurso no es nuevo, viene desde hace mucho tiempo, desde la descalificación de los socialdemócratas neoliberales, que es además muy contradictorio porque nunca hubo problemas del PC de estar junto a los supuestos neoliberales con ministros y subsecretarios durante el gobierno de la Nueva Mayoría“, dijo.

“Nunca tuvieron problemas en negociar conmigo embajadores y agregadurías como militantes del PC. Esas son las contradicciones que la ciudadanía tiene que evaluar”, sostuvo.