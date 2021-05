Bancada PS emplazó al Gobierno por proyectos de mínimos comunes

La Bancada de Diputados del PS, encabezada por el diputado Marcelo Schilling y su subjefe, diputado Jaime Naranjo, cuestionó la lentitud del Gobierno, para presentar las iniciativas conocidas como “mínimos comunes”, para ser tramitadas y aprobadas rápidamente por el Parlamento.

Al respecto, Schilling dijo: “Una vez más el Gobierno está atrasado. Hace 15 días nos apremiaba a nosotros que no hacíamos ninguna propuesta. Esta fue hecha y hasta el día de hoy no tenemos una respuesta. Lo que tenemos es una elaboración de propuesta de las bancadas oficialistas, pero no del Gobierno. De manera que que este sigue en deuda”.

“El Gobierno no solo sigue en deuda con la oportunidad, también sigue en deuda al no pronunciarse con lo que es suficiente para proteger a las familias, y mientras, la pandemia va creciendo. Algunos han dicho que la propuesta de la oposición tiene el tejo pasado, por señalar que el ingreso de emergencia debe estar sobre la línea de la pobreza, (463 mil pesos). Nosotros hemos propuesto que para una familia de cuatro personas el ingreso suficiente debe ser de 604 mil pesos“, añadió.

Sobre el 30% más que está solicitando la oposición, Schilling sostuvo que “los funcionarios de Gobierno deberían ir a comprar materiales de construcción; ojalá le pusieran ellos mismos bencina a sus autos y no sus choferes. Se darían cuenta que el litro de gasolina está llegando casi a los mil pesos. También le sugería que salgan a comprar los alimentos y verían que en el IPC los alimentos han subido enormemente”.

“De manera que la aspiración de llegar a los 604 mil pesos para un hogar de cuatro personas tiene pleno fundamento empírico y no ideológico, porque estamos hablando que este es un ingreso de emergencia para la coyuntura, que a lo menos, va de aquí hasta agosto y en esa fecha habrá que hacer un análisis y evaluación de la medida”, explicó el Jefe de Bancada PS.

Por lo tanto, hizo el siguiente emplazamiento al Ejecutivo: “Esperamos que el Gobierno mande los proyectos con urgencia y discusión inmediata, porque la situación que están viviendo miles de familias de chilenos y chilenas no puede esperar”.

Por su parte, el diputado Naranjo planteó que “el Gobierno, cuando entrega el IFE, siempre se jacta que son 400 mil pesos, los que se entregan a una familia normal. Si se revisan los datos de las fichas de Registro Social de Hogares, se verá que el 50% de los hogares en Chile están constituidos por dos personas o menos. Por consiguiente, lo que la gente está recibiendo, con suerte, son 200 mil pesos”, aclaró.

Asimismo, Naranjo añadió que el Ministerio de Economía y el sistema financiero chileno, reconocen que en Chile hay 500 mil Mipymes. Sin embargo, el SII reconoce un millón. Ahí está la explicación de porqué los sectores productivos de nuestro país se quejan que la ayuda no está llegando y eso se debe a que las estadísticas que maneja el Gobierno no coinciden con la realidad de la gente”, concluyó.