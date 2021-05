Diputado Núñez tras su salida de Comisión de Hacienda: “Mineras y la derecha me pasaron la cuenta por royalty”

Tras la destitución como presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez (PC) acusó que las grandes mineras y la derecha le pasaron la cuenta por haber encabezado y aprobado el proyecto de royalty.

Núñez afirmó que “las grandes mineras junto con la derecha me pasaron la cuenta por la actitud digna y el empuje que hice para que se tramitara y aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del royalty a la gran minería del cobre”.

“Y eso obvio, que no me perdonan haber aprobado esta norma que implica que las grandes mineras deben pagar los impuestos que corresponden para que la riqueza minera y del cobre vaya en beneficio de su dueño que es el pueblo de Chile y no quede sólo en los bolsillos de las empresas trasnacionales y la familia Luksic”, recalcó.

El parlamentario por Coquimbo denunció una operación política para instalar a la cabeza de la Comisión de Hacienda al diputado Pablo Lorenzini y así ir al “salvataje” del Presidente Sebastián Piñera.

“Las denuncias que he hecho contra la corrupción, contra el poder económico fueron una constante en la gestión como presidente de la comisión de Hacienda. Estoy orgulloso de lo que avanzamos en estos casi dos años que estuve a cargo de la comisión”, añadió.

El legislador sentenció que “obviamente hay acá también una operación política de marca mayor puesto que se pretende instalar como presidente de la comisión de Hacienda al diputado Pablo Lorenzini para que por esta vía se generen acuerdos truchos y negociaciones espurias con el Gobierno que se conviertan en un salvataje a este individuo negligente y criminal que tenemos como Presidente de la República, Sebastián Piñera”.

Agencia Uno