Diputada Cristina Girardi sobre prueba Simce: “Debemos buscar nuevas formas de evaluación”

La diputada del PPD y miembro de la Comisión de Educación, Cristina Girardi, insistió en su llamado al Gobierno para que se suspenda la prueba Simce 2021, tal como se hizo el año pasado, por primera vez en su historia, debido al Covid-19.

Esto, luego que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dejara entrever que no hay seguridad que se realice la prueba, y manifestara que aquello dependerá de las condiciones sanitarias.

“El problema no es el Simce en sí, sino que se crea que es la única herramienta de evaluación para saber cuál ha sido el impacto de la pandemia en los aprendizajes y en la salud mental de los estudiantes”, afirmó la diputada Girardi.

La parlamentaria señaló que “el Simce es la peor herramienta, que no se haga debiera implicar la búsqueda de otras formas de evaluación que son mucho más profundas, mucho más reales y mucho más adecuadas a la realidad de las escuelas”.

“La evaluación del Simce lo que ha logrado es reducir la educación, en esta lógica de estandarizar los aprendizajes y las evaluaciones; y ahora estamos viendo esos resultados. Los aprendizajes no mejoran y por lo tanto ahí hay una oportunidad de revertir”, aseguró.

Cristina Girardi manifestó que “debemos buscar nuevas formas de evaluación, así lo han dicho todos los expertos de la educación. El Simce es una brutalidad, una crueldad, una jibarización de la educación. Espero que no se haga, pero eso no implica que no haya que evaluar, hay más cosas allá del Simce “.