Yasna Provoste cuestiona propuestas del Gobierno: “Sin duda que estos anuncios son débiles”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera, quien informó sobre un Ingreso Familiar de Emergencia Universal y también un paquete de ayudas para las Pymes.

“Como les comenté esta tarde, me comuniqué con el Presidente de la República para manifestarle la necesidad que su Gobierno no siga cometiendo errores que dañen al país. Aún no conocemos los proyectos de Ley y hasta que los conozcamos, será ahí, en ese momento, en que nos vamos a poder referir a los anuncios”, comenzó expresando.

“Lo quiero decir porque se nos viene a la mente un listado largo de recuerdos que la costumbre de este Gobierno es presentar proyectos con letra chica, que se alejan enormemente de los anuncios que se han realizado en un momento determinado”, añadió.

A pesar de esto, fue enfática en declarar que “sin duda que estos anuncios son débiles, son débiles para las familias, son débiles para las empresas de menor tamaño, son débiles para aquellos que creemos en que esta sociedad se tiene que jugar con otros valores y que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor“.

“El Presidente no dijo ni una sola línea respecto de las medidas sanitarias, no dijo nada respecto de cómo se van a financiar estas medidas“, sostuvo Provoste. Por otro lado, precisó que “la propuesta de la oposición construida con actores sociales era clara con respecto respecto de medidas y de financiamiento”.

“Es decir, la oposición ha dado muestra que tiene mayor capacidad de entender los problemas del Chile real, pero además tiene mayor capacidad de gobernabilidad“, aseveró.

Según Provoste, “la única novedad de este anuncio es que el Ingreso Familiar de Emergencia llega a la línea de la pobreza efectiva. Recordemos que el Presidente demoró estos anuncios porque tenía que esperar a su coalición, a Chile Vamos, cuya propuesta estaba muy por debajo de lo que incluso hoy día el Gobierno anunció“.

“En nuestra opinión, la línea de sobrevivencia, que es la línea de la pobreza, no resuelve el problema de las familias, de manera que estas puedan cuidarse y quedarse en sus casas. Por eso que nosotros avanzamos a la línea de la pobreza, más un 30% más en el criterio de suficiencia, para abordar aspectos que nos parecen centrales en la dignidad de las personas”, indicó.

La presidenta del Senado puntualizó que la propuesta del Presidente Piñera es “claramente insuficiente y no logra entender los mínimos comunes para la ciudadanía (…) Este Gobierno no entiende el país que le ha tocado gobernar. Cuando todos hemos sido testigos del aumento de cifras de contagios en los últimos seis días, el Ejecutivo dice que este IFE será para los meses de junio, julio y agosto, claramente insuficiente”.

“El Presidente hace su anuncio que este ingreso será universal, pero a continuación dice que no lo será y que va a excluir a un porcentaje de las familias del Registro Social de Hogares. Dice que será simplificado y rápido, pero luego habla de la postulación“, indicó.

“Este anuncio demuestra que, lamentablemente, el valor del diálogo para este Gobierno tiene poco espacio. Han resulto dar a conocer su propia propuesta disfrazada de la propuesta de sus partidarios, de los mismo partidos que habitualmente tienen el tono crítico respecto a la gestión de este gobierno“, cerró.