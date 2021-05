“Mínimos Comunes”: Bancada PS insistirá en exigencia de la “suficiencia”

La bancada de diputados del PS, liderada por Marcelo Schilling y Jaime Naranjo, valoró que la propuesta de “mínimos comunes” del Gobierno considere que el apoyo a las familias debe estar por sobre la línea de la pobreza. Sin embargo, anunciaron que seguirán insistiendo en un incremento de la ayuda a las familias, exigiendo “suficiencia”.

Al respecto, Schilling sostuvo que “la oposición ha tenido un éxito en la conversación que instaló en el Gobierno. Ese éxito tiene que ver con la extensión del beneficio al cien por ciento del Registro Social de Hogares, con el agregado que se deja abierto para nuevas inscripciones para quienes necesiten el apoyo estatal”.

No obstante, el legislador PS considera que el Gobierno puede hacer un mayor esfuerzo. “Es por ello que vamos a insistir a que se incremente lo suficiente el aporte a los hogares a través del IFE universal y que sea abierto, para que se incorporen aquellas personas que no están inscritas en ese registro, pero que tienen la necesidad”, indicó.

El diputado agregó que “el Gobierno, después que hemos venido reclamando desde marzo del año pasado, ha planteado como Estado de Chile, que el ingreso suficiente debe estar sobre la línea de la pobreza: que corresponde a 177 mil pesos para un hogar unipersonal y 462 mil pesos para un hogar de 4 personas”.

“Pero como ya nos tiene acostumbrado el Gobierno, llega tarde. Porque la solicitud de la oposición es llevar esta suma a un incremento del 30% de la tabla del registro Social de Hogares, que tiene un fundamento objetivo. Por ejemplo: el precio de la gasolina está a casi mil pesos el litro, los materiales de construcción se dispararon, igual los alimentos, según ítem de alimentación del IPC”, indicó el jefe de la bancada PS.

Schilling sostuvo que “lo que ocurre es que la gente de Gobierno no le echa bencina al auto, porque manda al chofer. No va a comprar alimentos, porque manda a la nana y, desde luego, no tiene necesidad de comprar materiales de construcción, porque tienen casas suficientemente adecuadas en amplitud, como obliga la pandemia, evitando una convivencia estrecha”.

El parlamentario recalcó que “resulta que el resto de los chilenos no vive como ustedes. Entiéndanlo, salgan a dar una vuelta y aprovechen de acompañar al ex ministro Mañalich, que parece que ahora anda recorriendo el país. De manera que nosotros vamos a perseverar en la exigencia de la suficiencia. No basta con tener a la población a medio morir saltando y esto no es una negociación, es una necesidad”.

Respecto de la ayuda del Gobierno de un millón de pesos a las Pymes, señaló que “lo consideramos insuficiente, porque si se trata de crear las condiciones para la reactivación económica esa cifra no alcanza. Existe más de un millón de personas cesantes, la economía sigue desacelerada y las pymes siguen dando el 50% del empleo. Si se quiere que estas tengan un papel importante en la reactivación económica, las Pÿmes deben ser ayudadas con más recursos”.

Por su parte, el diputado Naranjo aseguró que “valoramos que cada vez este aporte del IFE sea más amplio y el Gobierno entendió que había que llegar a más personas. En las propuestas de mínimos comunes nosotros planteamos que una persona, a lo menos, debiera recibir 229 mil pesos y el Gobierno plantea 177 mil pesos. Cuando es un hogar de 4 personas nosotros creemos que debería ser cercano a los 604 mil pesos, mientras que el Ejecutivo insiste en 467 mil pesos“.

El legislador PS sentenció que “en Chile el 65% de los hogares están constituidos por menos de dos personas. Estamos hablando de 4 millones y medio de hogares y solo el 10% no están constituidos por 4 personas. En relación a las Pymes el Gobierno no ha querido entender que el apoyo tiene que ser directo. Por lo tanto, creemos que para la grave crisis que enfrenta el sector, las propuestas de Gobierno son insuficientes”.

Agencia Uno