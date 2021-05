Senador Pugh pidió ingresar “a la brevedad” proyecto que crea el Ministerio de Seguridad

El senador Kenneth Pugh pidió en la Sala del Senado-vía oficio- que se le pida al Presidente Piñera ingresar lo antes posible el proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil. El parlamentario pidió que “no siga dilatando esta urgente necesidad para poder hacer un cambio efectivo en el manejo de la seguridad pública”.

“Señor Presidente, le pido que al más breve plazo pueda ingresar este proyecto de ley que materializa un anhelo de toda la ciudadanía y que antes que termine su mandato podamos discutir un nuevo sistema de seguridad pública y protección civil integrado, interagencial que sea capaz de abordar y resolver uno de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía”, sostiene Pugh y agregó que “Espero que el Presidente haga el anuncio en su cuenta pública de este 1 de junio”.

Esta separación de ministerios no es una burocratización del aparato del Estado, al contrario –explica Pugh- es crear una instancia especializada, operativa y con dedicación exclusiva al principal problema que afecta a la ciudadanía: La seguridad. Interior es un ministerio especializado en la coordinación política, esa es la principal diferencia y razón por la cual es urgente separarlo.

“Es muy oportuno reconocer que tenemos una falla sistémica y esta falla es porque nuestra Constitución, que lo dice claramente ‘un ministerio encargado de la seguridad pública’ no existe. No tenemos esa capacidad. Se está trabajando dese hace bastante tiempo con la comisión de seguridad del Senado y de la Cámara de diputados, pero no se ha avanzado y el Ejecutivo no ha ingresado el proyecto de ley para darle forma y vida a este ministerio y no se puede seguir esperando esta decisión de La Monea porque esta es una prioridad máxima para poder dar un giro en

el manejo de la seguridad, el principal problema para la ciudadanía”, explicó Pugh.

En ese sentido, pidió al Senado que se “oficie al Presidente de la República para que al más breve plazo ingrese un proyecto de ley que permita separar el Ministerio el Interior, que debe convertiré en un ministerio de gobierno (gobernanza) y el Ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil que sea capaz de hacerse cargo de todos los riesgos de las personas”, señaló el senador.

Pugh explicó que este nuevo ministerio de Seguridad Pública y Protección Civil debe “prevenir los riesgos con una adecuada inteligencia, los riesgos que provienen del lavado de dinero que ha instalado la corrupción, y el narcotráfico, por cierto que prevenga y persiga eficazmente el narcotráfico, los ciberriesgos; pero lo más importante es que en su conjunto se haga cargo de la prevención del delito apoyándose en el Ministerio Público y también que se haga cargo de la reinserción y por ello debe considerarse a Gendarmería como parte de este sistema integral e integrado de Seguridad Pública y Protección Civil. En lo que respecta a Protección Civil debe tener una respuesta ágil y desburocratizada para enfrentar las catástrofes naturales con el soporte especializado de la ONEMI y los demás organismos especializados”.

Agencia Uno.