Isabel Allende a Daniel Jadue: “No es adecuado hablar de herederos de Salvador Allende, nosotros no lo hacemos”

La senadora socialista Isabel Allende habló sobre los últimos desencuentros de su partido con los comunistas, luego de que el candidato de dicho partido, Daniel Jadue, llamara hace unas semanas a las bases del PS para conseguir su apoyo.

En entrevista con La Tercera, la parlamentaria señaló que “me provocó molestia como a todos los socialistas, una sensación de falta de respeto. Uno no hace eso con otro partido, uno tiene que ser leal”.

“(Jadue) sabe que nosotros tenemos una candidata y es inentendible que haga ese llamado a las bases socialistas. Y más aludiendo a Salvador Allende, que nunca dejó su partido de toda la vida. Como siempre decía él, ‘todo lo que he sido se lo he dado a mi partido"”, agregó.

Sobre el uso de la figura de su padre, la senadora dijo que “la figura de Salvador Allende no le pertenece solamente al Partido Socialista. Es una figura nacional e internacional. Hasta el día de hoy me encuentro con gente en Bélgica, en Francia, que me dicen, ‘yo entré al Partido Socialista por Salvador Allende’. Entonces, obviamente que es un referente universal, pero eso no quita que uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso”.

Sobre la apropiación que ha hecho Jadue respecto a decir que se considera un heredero de su forma, la senadora es enfática: “Eso es un poquito demasiado. No es adecuado hablar de herederos de Salvador Allende, nosotros no lo hacemos y no debiera hacerse. Salvador Allende es un referente nacional e internacional”.

“Una cosa es que el PC fue un partido leal con Salvador Allende, otra decir que eres su heredero. No, por supuesto que no“, remató.