Bancada DC tras Cuenta Pública: “El Presidente perdió la oportunidad de rectificar su fallida estrategia de apoyo a las familias y Pymes”

Los diputados de la Democracia Cristiana se refirieron a los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública desarrollada desde el Congreso.

En este sentido, los parlamentarios lamentaron “la ausencia de un anuncio concreto y, mayor al que está sobre la mesa, para apoyar efectivamente y como se requiere, a las millones de familias y Pymes afectadas por la pandemia”. Así lo señalaron tanto el jefe como el subjefe de la bancada DC, Daniel Verdessi y Gabriel Silber, respectivamente, quienes agregaron que “lo que hemos visto es una lógica del regateo que no se condice con la crisis sanitaria económica y social que vivimos”

El diputado Gabriel Silber indicó que “hasta el momento lo que estamos a punto de votar es insuficiente y el Presidente perdió la oportunidad de haber mejorado su aporte y haber destrabado positivamente esta situación; perdió una gran oportunidad, más aún cuando ya está cerrando su Gobierno”.

Por otra parte, la diputada Joanna Pérez complementó que “el Gobierno no ha sido capaz de empatizar realmente con lo que está pasando en el país; lo hemos dicho tantas veces; ha pasado un año desde que le pedimos que implementara una renta básica universal de emergencia y seguimos con esta inaceptable política del regateo peso a peso. Es realmente lamentable”.

El diputado Matías Walker, en tanto, señaló que “es una lástima que el Presidente perdiera la oportunidad en la Cuenta Pública 2021 de mejorar su propuesta en beneficio de las familias y las pymes, ad portas de la votación de los proyectos por mínimos comunes. 580 mil familias del 70% más vulnerable no han recibido el IFE. Esperamos que un instrumento universal para el 100% de las familias del RSH se comience a pagar en junio, por un 30% por sobre la línea de la pobreza”

El diputado DC Iván Flores, agregó que “el Presidente de la República todavía no se da cuenta de lo que tiene que hacer para apoyar a las familias y pymes en pandemia. Reconoce que llegó tarde, pero la verdad es que sigue llegando tarde! No basta con pedir perdón, debe rectificar! No dijo, no hizo ningún aporte de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía”.

Similar opinión expresó el diputado Jorge Sabag quien manifestó que “no cabe duda que el Presidente perdió una gran oportunidad de entregar un respiro y un apoyo sustancial a los chilenos y chilenas. Así, también, de abordar los temas vinculados a descentralización, agricultura y un respaldo a las regiones. Abdicó de principios y fines relevantes”