Carmen Frei: “Estamos en el peor Gobierno desde el retorno a la democracia”

La presidenta interina de la Democracia Cristiana (DC), Carmen Frei, se refirió a la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera, señalando que “el Presidente, como era de esperar, intenta en esta, su última cuenta, hacer creer a los chilenos que estamos en presencia de un Gobierno exitoso, pero todo el país sabe que estamos en el peor Gobierno desde el retorno a la democracia”, señaló Frei.

En ese sentido, recalcó que “hubiese preferido que el Presidente diera un discurso sin esa necesidad de intentar demostrar que hizo más de lo que efectivamente se realizó”.

“El Presidente debió pedir perdón por las graves violaciones a los Derechos Humanos. Y no lo hizo, como si el Gobierno no fuese responsable. No hubo ningún reconocimiento en materia de violaciones a los Derechos Humanos”, agregó.

Además, sostuvo que la creación de la Fiscalía especializada en los Derechos Humanos “me parece bien, pero no podemos dejar de recordar que a esta situación llegamos tras 5 informes sobre violaciones a derechos humanos que condenaron el actuar de las fuerzas públicas y de orden coordinadas por el Ministerio del Interior”.

“En el tema de sus anuncios, habrá que analizar a fondo los proyectos de ley cuando se presenten al parlamento. Sólo espero que esta vez no sean con letra chica, en particular en lo referido al tema del Ingreso Familiar de Emergencia”, añadió Frei.

La timonel de la DC sostuvo que “en vez de tanta retórica vacía de contenidos, habría sido interesante que el Presidente, en lo que le queda de mandato, anunciara el fin del ‘gota a gota’, que ha caracterizado las ofertas de ayuda a quienes las han necesitado y que se las han negado, por más de un año”.

“Esperar a esta Cuenta Pública para realizar estos anuncios me parece un contrasentido. El presidente pidió perdón por la demora en las ayudas. Recordemos que la presidenta del Senado Yasna Provoste y la oposición han realizado un trabajo incansable hace más de un mes para impulsar una serie de proyectos que no quiso aprobar en su integridad”, precisó.

Junto a lo anterior, señaló que “esta demora ha afectado a miles de familias, millones de chilenos que así lo necesitan. ¿Por qué esperar hasta hoy? El Presidente siempre pudo ejecutar en proyectos la agenda de mínimos que propuso”.

“El país cuenta con los recursos necesarios para apoyar a los millones de chilenos que no han recibido ninguna ayuda del Estado, por la mezquindad de un gobierno, que ha privilegiado los negocios de algunos, por sobre la vida y la salud de los más vulnerables”, resaltó.

No obstante, indicó que “me parece bien lo del Matrimonio Igualitario, pero recordemos que ya venía un proyecto firmado por Michelle Bachelet y que bien la derecha pudo tramitar y aprobar. Que lo haga pronto, que ponga urgencia y ya veremos quienes lo aprueban. Veremos si esta vez logra ordenar a todo su sector”, concluyó Carmen Frei.

Agencia Uno