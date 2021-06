Juan Antonio Coloma por anuncios sobre matrimonio igualitario: “A mí no me gusta ser sorprendido”

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) reaccionó con sorpresa y molestia tras el anunció del Presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que se pondrá urgencia al proyecto de Matrimonio Igualitario que se encuentra en el Congreso.

En conversación con T13, Coloma afirmó que “a mí no me gusta ser sorprendido. Esto es una coalición de Gobierno, entonces aquí hay un programa, había un conjunto de cosas que íbamos a hacer”.

“Uno puede tener diferencia de otro, pero verse sorprendido en una cuenta presidencial, a mí en lo personal no me parece. Con la misma fuerza con que yo he defendido al gobierno en momentos muy difíciles (…) cuando veo que algo se escapa, uno puede pensar eso, pero en la campaña nunca se dijo, menos aún se anticipó un anuncio de esta naturaleza”, complementó.

El parlamentario planteó que “no es que lo apoye o no, hay una coalición que planteó un avance de una sociedad de otra naturaleza, dejando los espacios para que cada uno tenga su opinión, pero en eso (matrimonio igualitario) no hubo los acuerdos, porque el matrimonio como tal, tiene para muchos una identificación entre un hombre y una mujer”.

El senador de la UDI señaló que “justamente en función de otro tipo de relaciones, perfectamente aceptables, existe por ejemplo el acuerdo de vida en común, hay otra fórmula de poder respaldarse”.

“Por último, si esto se hubiera planteado antes, lo hubiésemos discutido, pero no en la forma como se hizo. Yo prefiero hablar con la verdad y no dar la sensación de que esto se hubiera conversado, porque no fue así”, sentenció Coloma.