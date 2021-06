Yasna Provoste reacciona ante Cuenta Pública del Presidente Piñera: “No hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía”

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió a los principales temas abordados por el Presidente Sebastián Piñera en su última Cuenta Pública desde el Congreso Nacional.

Provoste destacó algunos anuncios del Mandatario, tales como la urgencia al proyecto de matrimonio igualitario y el “fortalecimiento en materia de Derechos Humanos a la creación de una unidad especializada en el Ministerio Público, situación que desde la oposición venimos planteando hace ya largo rato”.

“También, el que se pueda extender el programa PIRO (Programa Integral de Trauma Ocular) a todas las regiones”, añadió.

“Quiero señalar y ustedes lo pueden ver en el documento público que desde la oposición política y social entregamos el 12 de mayo al Gobierno, en donde estos temas formaban parte de nuestra propuesta, así como también la eliminación de un conjunto de exenciones tributarias, que -tal como lo señalamos en esa oportunidad- nos parece que mantenerlos, son privilegios que hoy día no se condicen con la realidad”, continuó.

Sin embargo, sobre el “mea culpa” realizado por el Presidente Sebastián Piñera, Provoste señaló que “más allá de pedir perdón a las familias por el mal manejo que se ha hecho de la pandemia y de las ayudas sociales, no dijo y no hizo ningún aporte respecto de cómo se mejoran las ayudas a la ciudadanía“.

“Cuando el Presidente habla de la Red de Protección a la Clase Media, creo que es importante decirle al país que esto es una página web, no hay sustancia detrás de un anuncio como este”, manifestó.

“Y cuando señala en que parte de la mejora a la Red de Protección a la Clase Media es el mejoramiento al financiamiento en la educación superior, yo le digo ¿cuál? No ha habido ninguna iniciativa para mejorar el financiamiento a la educación superior”, enfatizó.

“Pareciera que hay una desconexión entre lo que les informa el ministro de Educación, de lo que ocurre en el Parlamento y de lo que finalmente el Presidente dice en su Cuenta Pública, porque el proyecto de Sala Cuna Universal fue rechazado en la Comisión de Educación y fue rechazado porque no es universal y porque lo que busca es la privatización de la educación inicial”, dijo la senadora.

“Cuando el Presidente dice que ha planteado una reforma Fonasa, este proyecto no es otra cosa de la privatización del Fondo Nacional de Salud”, aseveró. “Cuando se plantea que va a existir un fondo extraordinario, entre los documentos por escrito se planteaba que este fondo era el doble de lo que finalmente se terminó anunciando, 2 mil millones de dólares para poder enfrentar el Covid, sus secuelas, su salud mental y la hospitalización digital”, añadió.

Finalmente, sobre el programa impulso de ayuda para La Araucanía, Provoste señaló que el Presidente “da cuenta en que no logra entender la dimensión y la profundidad de una situación en conflicto”.

“Una vez más lo que hace el Gobierno del Presidente Piñera es no entender el país al que le ha tocado gobernar. No hay ayudas sustantivas para las familias que hoy están enfrentando situaciones que son tan complejas desde el punto de vista social, sanitario. No hay medidas para el resto de las regiones de nuestro país”, fueron parte de sus declaraciones.