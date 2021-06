Diputados PPD comprometieron respaldo a proyecto de Matrimonio Igualitario

Luego que el Presidente Sebastián Piñera anunciara en su Cuenta Pública que le pondrá urgencia al proyecto de matrimonio igualitario, diputadas y diputados de la Bancada del PPD-independientes comprometieron su respaldo a la iniciativa presentada por la expresidenta Michelle Bachelet.

“El anuncio de darle urgencia al matrimonio igualitario llega tarde, incluso el Presidente Piñera decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, pero más vale tarde que nunca. Es necesario que como país nos pongamos al día con la no discriminación, la igualdad de derechos. Esperamos que esta iniciativa avance en el Parlamento tal como se ha comprometido el Presidente Piñera, y que también se pueda abrir la discusión a la adopción homoparental”, afirmó el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.

En tanto, la diputada Andrea Parra manifestó que “si el Presidente tiene a estas alturas algo de influencia en su coalición, logrará entonces que la próxima semana el proyecto de matrimonio igualitario sea ley. Es su última oportunidad para probar que tiene algo de liderazgo en su sector. Esta ley es una cuestión de derechos, dignidad y está muy acorde a lo que son los cambios sociales que Chile demanda y que desde el mundo progresista hemos impulsado”.

Asimismo, la diputada Carolina Marzán, señaló que “mientras el Presidente Piñera no convenza a su sector que negar esta posibilidad es retrógrado, este anuncio quedará solo en un buen título. No lo veo convencido, lo siento forzado y, en resumen, no le creo”.