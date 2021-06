Jorge Alessandri por anuncio de matrimonio igualitario en la Cuenta Pública: “Le pega un torpedo al mejor candidato posicionado en la primaria, Joaquín Lavín”

Uno de los hitos de la última Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera fue el anuncio de poner urgencia al proyecto de matrimonio igualitario.

En terreno político, el Mandatario tensionó las relaciones con su propia coalición, Chile Vamos, ya que dijeron no haber sabido sobre esto y no se pudieron preparar para reaccionar.

“Le puedo confidenciar que veníamos hacer rato pidiendo un punteo, un resumen de lo que es el discurso. Y los ministros y los asesores nos contestaban que todavía no estaba listo, y eso le puedo dar fe porque yo trabajé en el gobierno de Piñera I, es el propio Presidente el que corrige los discursos hasta última hora de la noche anterior, así que estoy seguro que no estaban mintiendo los ministros”, explicó el diputado Jorge Alessandri (UDI) a “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Los asesores y ministros cercanos con los que he hablado no sabían del anuncio. No es un tema prioritario, si usted ve las encuestas en Chile. Ya habíamos hablado hace tres años atrás de adopción homoparental o uniparental. Esos temas estaban incluso más cercanos de las prioridades que el matrimonio igualitario“, dijo.

“No sé las razones que tuvo, pero más allá del fondo, también el fondo del proyecto me puede parecer positivo, lo que provoca es que divide a la coalición en un pésimo momento. No tiene tacto político, que le ha faltado tanto a este gobierno en tres años y medio“, cuestionó el parlamentario.

“Además que usted le pega un torpedo al mejor candidato posicionado en la primaria, que es Joaquín Lavín, Conocemos a los candidatos de la primaria, todos están a favor del matrimonio igualitario, el que podría tener algunas dudas y podría no estar a favor es justamente el mejor posicionado. Evidentemente la molestia en la UDI es grande y ardieron los chats internos hasta muy tarde en la noche”, afirmó.

De acuerdo a Alessandri, el partido se quejará con el Gobierno, ya que “con la UDI evidentemente quedó una herida importante por el momento, por la falta de coordinación, y eso va haber que intentar repararlo”.