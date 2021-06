Excandidata a gobernadora Nathalie Joignant no respaldará a Claudio Orrego ni Karina Oliva

Nathalie Joignant, la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana y que sacó el tercer lugar en la elección (15,19%), sostuvo que no apoyará a ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.

A través de un comunicado, la militante del Partido Humanista señaló que “no puedo tomar partido, ni por Karina Oliva, ni por Claudio Orrego”.

“Me parece impresentable que a una semana de las elecciones recién estén mejorando sus programas y anunciando con bombos y platillos nuevos contenidos, que además son tremendamente acotados e insuficientes, especialmente en materia socio ambiental, aunque se reconoce el esfuerzo, que es su deber”, criticó.

En ese mismo sentido, señaló que en una política de movimientos sociales y ciudadanía organiza “los votos no son transferibles; somos personas, conscientes, libres y con opinión propia”

Junto con lo anterior, Joignant anunció que será candidata a diputada y sostuvo que su programa de gobernadora quedará a disposición del resto de los candidatos, estando dispuesta a ayudar a implementar los puntos principales. “Esto con absoluta altura de miras y sin cuoteos”, dijo.

Queridxs amigxs: Adjunto declaración pública sobre decisión de no apoyar a ninguno de lxs candidatxs a Gobernador(a) y las razones. Me atacarán algunxs, pero eso no borra años de lucha ni lo que queremos quienes hemos estado en las calles por el bien común Gracias a cada unx ✊💦 pic.twitter.com/vlXoXk5Rlr

