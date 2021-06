Diputado Boric ratifica su apoyo a Karina Oliva, pero precisa: “Ni por un millón de votos aceptaría apoyo de Jiles/Maltés”

La candidata a gobernadora regional Karina Oliva (Comunes) aceptó el respaldo que le entregó Pablo Maltés (PH), quien obtuvo 10,66% en la primera vuelta de las elecciones. Esta acción levantó algunas críticas.

Una de ellas podría haber venido del diputado Gabriel Boric (CS) debido a sus críticas a la diputada Pamela Jiles y su pareja, Maltés.

Sin embargo, el también candidato presidencial ratificó su apoyo a Oliva, pero calificó el aceptar el apoyo como un error.

“Maltés/Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos“, escribió el político en su cuenta de Twitter.

“Pero nadie está exento de cometer errores, es cuando más se aprende. Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo compañera. Seguimos!”, concluyó.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 5, 2021