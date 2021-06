Polémica por frase de Karina Oliva: “La tarjeta BIP es como el Transbank, le ha hecho mucho daño a los ingresos de las familias”

En un debate televisivo de los candidatos a gobernador de la Región Metropolitana, la candidata del Frente Amplio Karina Oliva dijo que la tarjeta BIP le ha “hecho mucho daño a las familias” lo que descolocó a los cibernautas en Twitter, donde se comentó ampliamente el debate.

La situación se dio en MegaNoticias Alerta, donde moderó el periodista Rodrigo Sepúlveda, una conversación entre Oliva y el candidato de Unidad Constituyente Claudio Orrego.

Oliva aseguró que el Transantiago “es un cacho” por la cantidad de recursos que se le inyectan y aprovechó de emplazar a Orrego, a quien acusó de haber trabajado en una empresa que diseñó este plan de transportes y su implementación, lo que el aludido descartó y aseguró que su contrincante “faltó a la verdad”.

“Yo nunca he trabajado en una empresa que diseñó el Transantiago, yo trabajé entre el año 2000 y 2003 en la empresa Sonda”, la cual creó la tarjeta Bip. “Yo dejé Sonda, mucho antes de que empezara el Transantiago”, agregó el ex intendente.

Oliva afirmó que “creo que tratar de manifestar que se falta a la verdad no es cierto, además fue parte del Gobierno de ese periodo que implementó” el Transantiago, tanto con Lagos como con Bachelet. “Creo que no importa”, expresó.

Cuando Orrego quiso intervenir, Karina Oliva sostuvo que “la tarjeta BIP fueron parte del gran problema del Transantiago”.

Sin embargo, Orrego en esos años era alcalde de Peñalolén. “Tuve que padecer el Transantiago y luché contra el Transantiago. Uno puede tener opiniones personales, las respeto, pero no hechos personales. Esos son los hechos y que la gente tome sus conclusiones”, espetó.

Tras ello, Oliva lanzó: “El diseño de la tarjeta BIP es como el Transbank, que también le ha hecho mucho daño a los ingresos de las familias”.

La polémica llegó a Twitter, donde los cibernautas comentaron y crearon diversos memes al respecto:

