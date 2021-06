Joaquín Lavín opta por AUC con “estatus legal igual al matrimonio” y respalda adopción homoparental

Tras la Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera en que dio a conocer que retomaría el proyecto de Matrimonio Igualitario, el oficialismo se dividió ante dicha propuesta, que ahora tiene suma urgencia en el Congreso.

Al respecto, el abanderado presidencial de la UDI y actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, planteó que si bien “Chile está preparado para tener estos debates propios de una sociedad madura”, no votaría a favor del proyecto si fuera parlamentario. Sin embargo, está de acuerdo con la adopción homoparental.

Sus declaraciones se dieron en una entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, donde manifestó que “en mi concepción cristiana de la vida, el matrimonio es entre hombre y mujer, pero desde hace tiempo vengo pensando y evolucionando que un Estado laico debe dar el mismo nivel de protección legal a las uniones diferentes“.

“Incluso señalé hace un tiempo atrás, que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) debería tener un estatus legal igual al del matrimonio, en el sentido que debería permitir también la adopción“, añadió.

“Me ha tocado conocer el caso de una pareja en Las Condes de dos hombres que crían una niñita, de unos 10 años y que la vi feliz, y tienen el problema de que legalmente no es su hija porque no la pueden adoptar y cada cierto tiempo, la familia de origen los chantajea”, lo que son “situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que me han llevado a ver en la realidad que niños o niñas que estén en el Sename o que los críe una pareja gay, esa es una mucho mejor opción“, explicó el abanderado UDI.

Aclaró, entonces, que la adopción homoparental “me parece una buena idea porque me ha tocado verlo en la realidad”.

Sobre la crisis en el oficialismo que se desató tras la propuesta del Presidente Piñera, Lavín aseguró que “las órdenes de partido hace muchos años no corren, y si hubieran, quiere decir que nadie las está cumpliendo. Además, ya he visto que hay muchos diputados, más que senadores, que han dicho que van a votar a favor. Así que también hay diversidad al interior de la UDI en este tema”.