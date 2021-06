Ministro Bellolio critica propuesta de nacionalizar fondos de pensiones: “En su momento habrían puesto la plata en el Transantiago”

Luego de la aprobación del IFE Universal, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dice que no se justifica un cuatro retiro y que la tarea del Ejecutivo ahora es reimpulsar la reforma de las pensiones.

“Las razones que justificaban los retiros era porque las familias necesitaban tener esos ingresos cuanto antes era porque no se alcanzaba la línea de la pobreza. Con la propuesta que ha hecho el gobierno no va haber ninguna familia que esté bajo la línea de la pobreza, porque además estos no son los únicos ingresos que recibe esa familia y les aseguramos durante junio, julio, agosto y la mitad de septiembre, a más de 15 millones de personas que van a recibir estos fondos”, dijo el ministro en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Con respecto al proyecto de cuarto retiro de fondos desde las AFP, propuesta por el diputado de la UDI Jorge Alessandri, dijo que “él quería llevar el debate acerca de la propiedad de los fondos, porque hay algunos que han cambiado de opinión muy radicalmente”.

“Las personas de NO+AFP decían que iban a expropiar los fondos, y después cambiaron de opinión y hoy día le dicen al diputado Alessandri que es irresponsable por querer sacar la plata. Las personas del PC decían que habían que expropiarlo, hay un proyecto de ley que está en el Senado que se ‘nacionaliza’. Qué significa eso, cuando han dicho bueno qué significa eso, dicen ‘no, la plata va a ser suya, pero nosotros la vamos administrar. Ah, nosotros vamos a decir dónde se van a poner esa plata’. En su momento la hubieran puesto en el Transantiago, obvio“, criticó la propuesta.

De acuerdo a Bellolio, la posición del Gobierno es “aprobar la reforma de las pensiones. Está estancando pero la necesitamos, porque después de los retiros hay muchísimas personas que quedaron con saldo cero o con un saldo muy pequeño. No puede ser que la izquierda diga que los 5-6 millones personas que quedan con saldo son más importantes que los 5-6 millones de personas que quedaron sin saldo antes”.

“Nosotros esperamos que prime la responsabilidad, y desde ahí que queremos reimpulsar el acuerdo en pensiones. Significa aumentar las pensiones de forma inmediata de las familias de clase media, particularmente de mujeres. Esa es la fórmula que necesitamos que sea responsable, porque echarse un sistema de pensiones no es cualquier cosa. Si estamos hablando de nuestros adultos mayores, de qué va a pasar en 20-30 años más en nuestro país, por lo tanto tiene que hacerse de manera muy responsable”, señaló.

