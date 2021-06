Diputado Durán (RN) sobre el matrimonio igualitario: “¿Por qué un hermano no se puede casar con su hermana?”

El diputado Eduardo Durán (RN) manifestó estar en contra del matrimonio igualitario, pues este es un contrato entre “un hombre y una mujer”.

En el programa de CNN Chile “Aquí Se Debate Prime”, el parlamentario expresó que este “es un contrato civil que se establece entre un hombre y una mujer por tres motivos: procrear, auxiliarse mutuamente y vivir juntos“.

En ese sentido, argumentó que “si dos personas deciden no tener hijos, entonces por qué no extendemos la figura del matrimonio a personas heterosexuales que tengan lazos familiares”.

“Si ellos no pueden tener hijos o deciden no tener hijos, ¿por qué un hermano no se puede casar con su hermana? Parece algo ridículo, pero cabe dentro de la legislatura”, ironizó Durán.

Desde esa perspectiva, el diputado dijo el matrimonio tiene barreras de entradas, y una es que sea entre hombre y mujer.