Senador Girardi destaca apoyo a las micros, pequeñas y medianas empresas: “El Gobierno mejoró su disposición”

El senador Guido Girardi (PPD) valoró el acuerdo alcanzado en el Senado con el Gobierno, lo que permitirá la entrega de un ingreso familiar de emergencia (IFE) de $500 mil pesos para una familia de cuatro integrantes y que destina un monto de US$ 3 mil millones para ir en ayuda de las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

El senador afirmó que “cuando la oposición actúa unida y depone intereses personales por un fin superior se alcanzan logros importantes. El Gobierno también mejoró su disposición y alcanzamos un IFE mucho mejor de la propuesta inicial”.

Girardi destacó que “esta ayuda de US$ 3 mil millones (a las Mipymes) debe ser permanente, debe sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo sin gigantescas industrias monopólicas y abusadoras, sino que el florecimiento de cientos de miles de pequeñas empresas que recuperarán el empleo y la dignidad”.

Por otra parte, consultado sobre la discusión inmediata que el Gobierno pondría a la reforma de las AFP, el senador dijo no estar de acuerdo.

“Las AFP son una industria de hacer dinero con plata ajena y no compartir las utilidades, no son un sistema de seguridad social. Debemos reflexionar sobre qué sistema necesitamos considerando, además, que la mitad de los empleos desaparecerán en 20 años más… es una legislación para el pasado y no para el futuro”, aseguró.

Para el legislador se requiere “un sistema mixto, donde haya capitalización, pero también con aportes solidarios del Estado y la propia sociedad se haga cargo de que todos los chilenos tengan una pensión que este un 30% o un 50% sobre la línea de la pobreza”.