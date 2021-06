Claudio Orrego sobre el “lenguaje violento”: “Si el día de mañana me agreden en la calle, la gente que ha liderado la campaña de Karina Oliva no puede decir ‘no tuvimos nada que ver’”

El candidato a gobernador por la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), lamentó el lenguaje violento por parte de su competidora, Karina Oliva (Comunes), durante su campaña.

En conversación con “Conectados” de Agricultura, Orrego dijo que “he sido candidato muchas veces, y el nivel de descalificación de mentiras, de lenguaje violento… o sea, mi contendora pone en sus redes sociales ‘esta va a ser la última estocada, ‘los vamos a botar a todos’, ‘los vamos a enterrar’. El lenguaje, como dice Maturana, construye realidades”.

En ese sentido, el exintendente insistió que se ha ocupado un lenguaje violento en su contra, y advirtió: “El día de mañana no te sorprenda que a esa persona a la cual tu estás permanentemente agrediendo, y yo he visto videos en que aparezco con una cruz roja en la cara, como si fuera un blanco… si el día de mañana a mí me agreden en la calle, la gente que ha liderado la campaña de Karina Oliva no puede decir ‘no tuvimos nada que ver’. No, es que el lenguaje es violento, el estilo con respecto a una persona es violento”.

