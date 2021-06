Cristián Monckeberg y declaraciones de la Lista del Pueblo: “Querer cambiar las reglas es algo antidemocrático”

Una de las grandes polémicas de esta semana fueron las declaraciones de los representantes de la Lista del Pueblo, quienes afirmaron que tienen pensado no respetar los dos tercios que se necesitan para llegar a acuerdos en la Convención Constitucional.

Una de las personas que comentó esto, fue el Constituyente, Cristian Monckeberg (Distrito 10), quien aseguró que no es lo más adecuado.

En conversación con la “Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro señaló que “no es una declaración adecuada ni que corresponde a lo que se ha intentado construir”.

En su argumento, el ex secretario de Estado aseguró que “primero se fijaron reglas y no solamente reglas que algunos consideran que no es correcto porque las tomaron los partidos políticos, sino que fue ratificado por un Plebiscito en un proceso que tenía 4 o 5 reglas básicas”.

“Si me presento a candidato a un proceso que fue refrendado por la ciudadanía, querer cambiar las reglas es algo antidemocrático”, agregó.

En esa línea, Monckeberg expresó que “el mandato del Pueblo fueron claros en decir hace algunas semanas que se den la oportunidad de hablar y conversar, que lleven adelante un proceso que termine en una nueva Constitución con señales claras”.

Respecto a la decisión de Beatriz Sánchez y Fernando Atria, quienes se sumarían a esta idea, el exministo aseveró que “este proceso no puede fracasar. Se acabó el argumento que la derecha era la que vetaba, porque ningún grupo, pacto, lista o colectivo tiene la posibilidad de veto”.

“El objetivo es al revés, de cómo conformamos acuerdos para llegar a los dos tercios, de todos es la responsabilidad de sacar esto adelante y esas declaraciones son parte de la resaca de las Elecciones”, cerró.