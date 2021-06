Alcalde de Zapallar y baja representación de Chile Vamos: “Estamos pagando una cuenta del Gobierno que no corresponde”

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, tuvo una profunda reflexión respecto a la baja representación que tiene Chile Vamos a nivel de municipios, concejales y Constituyentes.

En conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el edil aseguró que “tenemos que hacer un mea culpa como Chile Vamos. Es necesario entender porqué sucedió y en qué situación del país la vivimos”.

“Creo que tenemos un fenómeno anterior en no permitir un proceso electoral, cuando se cambia la ley y los grandes alcaldes no pueden ir a una reelección, creo es una situación que no se debe volver a repetir”, agregó.

“Los alcaldes estamos pagando una cuenta que no corresponde del Gobierno. Creo que mezclar las elecciones a Constituyentes con las municipales no debió ser, son muy distintas”, cerró.