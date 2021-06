Orrego: “Nosotros sabemos cómo funciona el cargo, no vamos a estar todo el día debatiendo con el gobierno de Piñera”

Este domingo se diputan 13 elecciones de Gobernador Regional a lo largo del país y la más emblemática es la de la Región Metropolitana donde Claudio Orrego (Unidad Constituyente) se enfrenta a Karina Oliva (Comunes), en una elección que algunos ven como previa a las definiciones presidenciales.

Consultado al respecto el candidato DC, aseveró en entrevista con La Tercera que “nos hubiera gustado tener más debates, Karina Oliva no aceptó”.

Orrego agregó respecto a su contrincante que “ella ha planteado esta elección como una suerte de plebiscito de estos 30 años, ha intentado presidencializar esta elección, al igual que lo hicieron Catalina Parot y Pablo Maltés”.

“A diferencia de Karina, nosotros entendemos que esta es una elección territorial con implicancias políticas, pero al final no es la campaña presidencial. Si nosotros generamos confianza en sectores de izquierda y también de centroderecha es porque la gente entiende que no estamos ocupando esta elección como un trampolín (…). Ellos han tratado de que esta sea la primaria presidencial, y no lo va a ser. La gente va a votar por quien le dé más confianza para levantar esta región, que va a quedar en el suelo después de la pandemia”, aseveró Orrego.

A su juicio, “la pregunta que se debe hacer la gente hoy es si queremos a alguien que va a ir a hacer discursos, o alguien que de verdad va a hacer la pega desde el día uno”.

“Un titular sirve para Twitter, pero cuando se exige un plan ambiental, de género, resulta que no hay propuestas concretas, ¿qué tiene que hacer un gobernador con un tren a Valparaíso? Nosotros sabemos cómo funciona el cargo, no vamos a estar todo el día debatiendo con el gobierno de Piñera, sino que vamos a construir, y aunque creamos que el gobierno lo ha hecho mal, no se puede estar todo el día debatiendo, porque al final hay que tapar hoyos, recoger la basura...”, dijo el exintendente.

“Hay dos maneras de hacer política que están en juego. Si no hubiéramos tenido este nivel de descalificación, de mentiras y de odiosidad, diría que son solo dos alternativas programáticas. Pero no”, agregó.