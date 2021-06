Pablo Maltés con todo contra Boric: “Y un imbécil dijo ‘ni por un millón de votos’”

Luego de confirmarse la derrota de Karina Oliva contra Claudio Orrego por el puesto de Gobernador regional de la Región Metropolitana, quien fuera candidato en la primera vuelta, Pablo Maltés, disparó con todo en contra de Gabriel Boric.

En un dardo directo al candidato presidencial del Frente Amplio, Maltés publicó en su cuenta de Twitter “Y un imbécil dijo “ni por un millón de votos”, esto en clara referencia a las críticas que recibió Pablo por haber expresado su apoyo a Oliva para la segunda vuelta.

Todo empezó cuando en la primera vuelta del 15 y 16 de mayo, Maltés solo logró 10,3% de las preferencias en la primera vuelta de Gobernadores, lo que no le fue suficiente para pasar a la instancia definitiva. Tras esto, se reunió con Oliva para ofrecerle su apoyo en lo que se venía.

Fue entonces cuando Gabriel Boric, sin guardarse nada, sentenció: “Maltés/Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos. (…) Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura”.

En este contexto, a menos de una hora de que los porcentajes dieran como ganador a Orrego, Maltés publicó en Twitter “Y un imbécil dijo “ni por un millón de votos”, descargándose por las críticas recibidas.