DC destaca positivos resultados de segunda vuelta de gobernaciones regionales

De forma telemática, la directiva nacional de la Democracia Cristiana (DC), liderada por la exsenadora, Carmen Frei Ruiz-Tagle, felicitó y destacó el triunfo de los cuatro nuevos gobernadores de la DC.

Vía zoom se conectaron con los gobernadores y gobernadora electa de Arica y Parinacota, Jorge Díaz; del Maule Cristina Bravo; y de Los Lagos, Patricio Vallespín.

“Estamos muy contentos porque nuestros gobernadores y gobernadora representaron a la gente, lo que la gente necesitaba oír, con propuestas concretas, sin descalificaciones y sin entrar a peleas inútiles. Este es un paso muy importante para la descentralización y estamos seguros de que nuestros gobernadores seguirán trabajando al servicio de la gente”, señaló Frei.

Por su parte, las nuevas autoridades se manifestaron entusiasmadas con este nuevo desafío. “Esta es una oportunidad para construir el desarrollo regional sustentable, con agenda de prioridades -que se defina en cada territorio- donde el Gobernador Regional no va a imponer nada, sino que va a construir esa agenda en forma participativa en cada territorio”, señaló Patricio Vallespín, gobernador electo de la región de Los Lagos.

“Yo quiero convocar a mis colegas a trabajar en equipo, a colaborar entre nosotros para mejorar la calidad de la vida de todos aquellos que perdieron el empleo, de aquellas mujeres que no tienen quien le cuide a sus hijos, a todos esos negocios se fueron al suelo. Yo en la región del Maule voy a trabajar con los 30 alcaldes y alcaldesas, queremos distribuir de manera equitativa los recursos a las 30 comunas”, agregó Cristina Bravo, gobernadora electa del Maule.

Por su parte, Jorge Díaz, gobernador electo de Arica y Parinacota agregó “tenemos que devolverle a la ciudadanía la confianza que nos entregó. Yo soy uno de los Gobernadores Regionales más jóvenes del país y esa es una tremenda responsabilidad en este proceso. Muy contento por el logro y la forma que debemos seguir fortaleciendo las regiones y construyendo un nuevo país.

En la instancia también participó el resto de la Directiva Nacional de la falange, quienes destacaron los buenos resultados electorales del pacto Unidad Constituyente.

“Cuando Chile lo pasa mal, la Democracia Cristiana tiene que ser capaz de liderar, junto a Unidad Constituyente, a este Chile que debe renacer para construir un país mucho más justo”, señaló Felipe Delpin, alcalde y vicepresidente DC.

“Este trabajo no parte aquí, se inició con esta mesa y quiero reconocer el trabajo de nuestro expresidente Fuad Chahin, y hoy Carmen Frei. La Democracia Cristiana no se desfondo como muchos dijeron. Aquí está más presente que nunca en el territorio, en las comunas con sus concejales y concejalas; con sus alcaldes y alcaldesas y por ciento en esta nueva forma de hacer territorio que es la descentralización. Si esta pandemia la hubiésemos trabajado desde las regiones, con regiones empoderadas y sus autoridades créanme que no estarías casi dos años enfrentando este desafío”, agregó la diputada y vicepresidenta DC, Joanna Pérez.

“Lo que ayer quedó claro es que la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas va a estar gobernado por un o una representante de Unidad Constituyente. Más de 65 por ciento de la población va a tener un gobernador o gobernadora que proviene de esta fuerza política. Creo que quienes trataron de polarizar la elección perdieron, no solo en la región metropolitana, sino que, en todo el país. Los candidatos que convocaron a la ciudadanía y entendieron lo que nos estaban diciendo ganaron”, finalizó David Morales, secretario nacional de la DC.

Agencia Uno