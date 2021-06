Diputados RN piden sumario sanitario para comandos de Orrego y Oliva: “No respetaron ninguna norma”

Los diputados Camilo Morán y Jorge Durán (RN), enviaron un oficio a la seremi de Salud, Paula Labra, para solicitar un sumario sanitario para el comando del gobernador electo de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y de la excandidata a este cargo, Karina Oliva. Esto, por presuntamente haber incumplido con los aforos sanitarios el domingo pasado.

“Hemos oficiado a la seremi de Salud respecto a lo que vimos todos los chilenos el domingo recién pasado en los comandos tanto de Karina Oliva como del gobernador electo señor Orrego, quienes no respetaron ninguna norma sanitaria”, indicó Morán.

Además, comparó la falta sanitaria de los comandos, con las fiestas clandestinas: “No tiene nada de distinto con una fiesta clandestina que tanto hemos condenado, que tanto le hemos rogado a cientos de millones de jóvenes que no las realicen porque ponen en peligro la salud pública”, sostuvo el parlamentario de Renovación Nacional.

Por su parte, el diputado Durán manifestó: “Qué indolencia, qué falta de respeto es no entender lo que está viviendo Chile y como ellos abusan de los privilegios”.

Además, los diputados RN lo vincularon con la interpelación hacia el Ministro de Salud, Enrique París, haciendo alusión a la “desfachatez” del sector luego de la “irresponsabilidad” del domingo pasado.

“Ellos el domingo no respetaron nada, no respetaron ninguna norma sanitaria y además hoy día tienen la desfachatez de acusar al ministro de Salud por no estar cumpliendo con su trabajo supuestamente”, dijo Morán.

De igual manera, Durán declaró que “se pudo ver a muchos, incluso parlamentarios que hoy critican la pandemia, que hoy tienen la desfachatez, la ‘cara de palo’, de anunciar una interpelación en contra del ministro de Salud. Los mismos que no respetan las medidas sanitarias”.

“Justamente son los miembros de oposición quienes critican la comunicación de riesgo de gobierno, pero a la primera oportunidad que tienen para demostrar, su comunicación de riesgo es pésimo. Su reunión el domingo, en aforo, no tiene nada distinto a una fiesta clandestina. Si quieren más compromiso de estrategia sanitaria, deben partir por casa también”, sostuvo Morán.