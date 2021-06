Sebastián Sichel en contra del voto obligatorio: “Falta un gran mea culpa, porque no es que la gente no vote por floja”

El presidenciable independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, no está a favor de restablecer el voto obligatorio, sino que dar incentivos para que la gente vote. Y ve otro problema: ser candidato sería un buen negocio.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el exministro de Desarrollo Social dijo que “en principio no me gusta el voto obligatorio, sobre todo cuando tenemos una crisis de credibilidad en la política”.

“Si la gente no está votando es por culpa de nosotros, porque no hemos tenido la capacidad de convocar, por seguir repitiendo los mismos elencos, por no tener la capacidad de fijar agenda…. yo creo que hay un riesgo en cierne de que la gente obligada termine votando más por el populismo como un gesto de molestia por lo que está pasando”, advirtió.

Por ello, Sichel dice que está más por un modelo colombiano con incentivos, “que dice que el que vota tiene preferencia para postulación de subsidios o becas en el sistema público, tiene preferencia para evitar el servicio militar, por lo tanto tú estableces un voto en que la persona decide si ir a votar, pero no ir a votar tiene consecuencias graves”.

“Hay un problema bien práctico: qué vamos a hacer en un sistema que no se vota. ¿Vamos aplicarles multas, los vamos a meter detenidos? Hay algo raro en el sistema que se está implementando, que es más bien voluntarismo y también tiene que ver casi con lo veleta que somos institucionalmente. Hace seis años estaban todos convencidos del voto obligatorio y hoy día volvemos a cambiar porque vota poca gente”, cuestionó el expresidente de Banco Estado.

En esa línea, dijo que como políticos “somos bien malos para hacer mea culpas, me gustaría mucho más después de la baja participación que los partidos tradicionales, mi propio sector, nos hubiéramos cuestionando qué nos pasó que dejamos de convocar a la gente, más que girando en 180º”.

Y añadió: “Falta un gran mea culpa, porque no es que la gente no vote por floja, que es más menos la sensación, ‘como no votan los vamos obligar para ir a votar’, sino que tiene que ver con nuestra propia mirada y lo que hemos hecho de la política, y creo que tenemos que ser súper autocrítico. Pero como no queremos serlo, volvemos a cambiar al sistema a ver si los obligamos”.

“Los chilenos somos súper prácticos, votamos en la medida que sentimos que sirve para algo y algo hemos hechos tan mal, que han dejado de creer que somos lo suficientemente buenos para que voten por nosotros”, expresó el candidato.

“Los partidos y candidatos se van hacer ricos”

“Yo le puse números a esto, sobre todo por una nota que dijeron que yo era el candidato de las primarias que recibe mayor financiamiento y no sé qué, porque me he sacado la mugre para que la gente aporte por Servel. Y me empecé a dar cuenta que los partidos reciben financiamiento por votos. Solo para que te imagines, en un trimestre hay partidos, los más grandes, que han recibido ceca de 300 millones de pesos mensuales entre aportes y aportes del Estado”, señaló Sichel.

“Si tú pones votos obligatorio, no solo los partidos se van hacer ricos, sino que también los candidatos, porque van a tener asegurado un porcentaje de votación y de ingresos gigantesco, estamos hablando de más de 5 mil millones de pagos por votos”, señaló.

“Si vamos a pasar a voto obligatorio, también hay que regular los modelos de financiamiento de la política, sino va a pasar que independientes o gente que quiera entrar que no sea parte del club de los partidos, no solo se le va a hacer más difícil, sino que finalmente vas a tener parlamentarios o candidatos que aunque pierdan van a querer ser candidatos solo por el financiamiento“, concluyó.

