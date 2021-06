Daniel Jadue no descarta revisar concesiones a medios de comunicación: “Hay canales que parecen jefe de campaña de algunos candidatos”

Un título en el programa de gobierno de candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, es “Derecho a la Comunicación y medios”.

Allí postula “modificar la concepción Neoliberal de los derechos asociados a la comunicación y hacer más equitativo el sistema de medios. Es decir, asumiendo la dimensión colectiva de estos derechos como condición básica a garantizar por parte del Estado, lo que incluye el pluralismo informativo y el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Consultado por este texto, en entrevista con T13, el alcalde de Recoleta precisó que “no esperamos cerrar medios, pero efectivamente creemos que primero el Estado tiene que tener medios que aseguren pluralidad y que efectivamente tiene que establecerse una Ley de Medios que asegure pluralidad y objetividad en la información, cosa que en nuestro país no existe en ninguna parte”.

Frente a esto, apuntó que existe una excesiva concentración en la propiedad de los medios de comunicación y por eso “la baja confianza de los canales de televisión y algunos medios de comunicación, porque efectivamente la gente no les cree, porque no representan al derecho a la información veraz, oportuna y objetiva, sino que representa los intereses de los dueños de los canales, y eso nos parece que no puede hacerse utilizando algo que un bien nacional de uso público, que es el espacio radiofónico, televisivo, que es una concesión que el Estado hace”.

Cuando el periodista le hace que ver que todos los candidatos han sido invitados al noticiario, el alcalde de Recoleta respondió: “No es solo lo que se hace en la franja de las noticias, es lo que se hace en toda la línea editorial de los canales”. Y agregó que “hay canales que parecen jefe de campaña de algunos candidatos”

En ese sentido, dijo que si hay medios de comunicación que no cumplen con lo que estipula en su programa “podrán revisarse las concesiones, entiendo que una concesión tiene derecho y deberes”.