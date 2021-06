Desbordes pide un debate de ideas “sin descalificaciones” para el inicio de las campañas

En lo que es el primer día de campaña legal de primarias de Chile Vamos, el candidato presidencial RN-PRI, Mario Desbordes, realizó un llamado a tener “una discusión de ideas y de debates y ojalá sin descalificaciones” entre los cuatro contendores.

En esa línea Desbordes señaló que “hoy día empieza la campaña de primarias, donde está la nuestra, que es una campaña con muchos menos recursos, pero estoy seguro de que con mucha mística y con mucho corazón”.

“Estamos proponiendo una centroderecha moderna, con gran vocación social, capaz de crecer hacia el centro y con vocación de mayoría. Estamos proponiendo soluciones concretas a los grandes problemas de la gente”, añadió

El candidato además aseguró que buscarán “por ejemplo, un sistema mixto de pensiones, un plan universal de salud, el término del CAE y todos los créditos estudiantiles para avanzar hacia un sistema justo y solidario, seguridad ciudadana a la vena para empezar a ganar nuevamente la batalla contra el delito”.

En la oportunidad también comentó que “no vamos a hacer grandes despliegues territoriales, porque esta no es una campaña a la antigua, llenando las esquinas de gente contratada, personas que ni siquiera son voluntarios y que ni siquiera conocen al candidato entregando volantes y moviendo banderas”.

” Se trata de una campaña con mucha mística y pocos recursos, pero con gente que está de corazón comprometida con este candidato que representa al PRI y a Renovación Nacional, pero también, a muchos independientes. Y por eso les recuerdo que los independientes, que son aquellas personas que no militan en ningún partido político, pueden ir a votar el próximo 18 de julio. No tiene por qué ser militante. Si usted es independiente y me quiere apoyar, vaya a votar a la primaria”, destacó.

Así, a modo de broma, finalizó: “Ahora, si usted es independiente y quiere votar por alguno de los otros candidatos a la primaria, descanse ese día, relájese, no se complique”.

Agencia Uno