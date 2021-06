Paula Narváez: “Lo que hay que ofrecer es una visión honesta de recuperación del país”

La candidata presidencial PS-PPD-NuevoTrato-PL, Paula Narváez, se reunió esta jornada con Manuel Vidal, dueño del restaurante “Las Lanzas” de Ñuñoa, con quien abordó los principales problemas que afectan a las pymes durante este período de pandemia.

“Las pymes hemos sido azotados por esta pandemia y por las malas políticas del Gobierno. Hemos sobrevivido gracias a endeudarnos con amigos, con la banca, y estamos muriendo”, sostuvo el dueño de local.

Por su parte, Narváez recalcó que “lo que hay que ofrecer es una visión honesta de recuperación del país; y segundo, no puede ser que las personas vuelvan a enfrentar desde la desprotección una crisis como la que hemos vivido. Chile se merece un Estado de Bienestar y un sistema de protección social donde todas las personas sientan efectivamente que un sistema les protege”.

La candidata destacó que la primera tarea como próximo gobierno deberá ser levantar el país. En ese sentido, mencionó la importancia de tomar medidas para reactivar la economía, recuperar empleos, de forma que la actividad económica de la pequeña y mediana empresa puedan salir adelante.

Consultada por medidas concretas, enumeró la “consolidación de las deudas, condonación de intereses, reprogramar deudas, que el Estado esté detrás para dar soporte, para que, una vez restablecida la actividad económica, las pymes puedan ir poniéndose al día en los compromisos acumulados”.

Narváez fustigó al Gobierno, planteando que el diseño del Fogape fue absolutamente desconectado de la realidad de las pymes y terminó siendo un apoyo para las grandes empresas.

Además destacó que se ha hecho un esfuerzo importante desde la oposición para llegar con una ayuda directa a las pymes y no vía la banca privada. Si bien valoró el esfuerzo, manifestó su preocupación de la continuidad que tendrá en el tiempo, agregando que resulta necesario establecer estrategias de financiamiento por vía tributaria.

Primarias Unidad Constituyente

Consultada por el mecanismo para resolver la candidatura de la presidencial, Narváez fue enfática en que “nosotros estamos en la línea de avanzar en las primarias convencionales, ese es nuestro esfuerzo. No vamos a negociar a través de los medios de comunicación, las conversaciones están dándose a través de los Partidos Políticos y sus dirigencias. ¿Por qué? Porque hoy Chile cambió y no es posible tomar acuerdos entre cuatro paredes. Yo no tengo problema con competir. No le tengo miedo al escrutinio público, creo que es muy importante. Y espero que esa idea prospere”.

Sobre los programas presentados por candidatos a la presidencial esta semana, recalcó que había paradojas. “Joaquín Lavín nos trató de hacer creer por mucho tiempo que era socialdemócrata, sin embargo, su programa de gobierno sigue siendo un programa neoliberal; en el caso de Daniel Jadue también hay una paradoja: nos ha criticado mucho tiempo como sector político respecto de que nuestras ideas no habían permitido mayor justicia social, pero hoy presenta un proyecto muy vinculado a la social democracia”.