Senador Chahuán acusa irregularidades a Mario Desbordes en elecciones de RN: “No abrieron mesas en 30 comunas del país”

Este sábado se realizarán las votaciones para elegir a la nueva mesa directiva de Renovación Nacional, donde el candidato a la presidencia del partido, el senador Francisco Chahuán acusó a su contendor Mario Desbordes de graves irregularidades para la celebración de los comicios.

En conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura, el parlamentario precisó que hay comunas en las que la actual dirigencia no habilitó lugares para sufragar a sus militantes. “Lo grave que está ocurriendo es que no abrieron mesas en treinta comunas del país. En la Región de La Araucanía, donde soy más fuerte, las personas tienen que trasladarse 80 kilómetros para ir a votar”, denunció.

“Los órganos internos decidieron no abrir. La mesa de Desbordes intentó que no se votara en mi distrito (Viña del Mar). No dejar sufragar al propio candidato en su zona me parece aberrante”, arremetió Chahuán.

A lo antes mencionado, el senador también acusó de irregularidades en la inscripción de militantes de RN. “Hubo personas que ingresaron su forma antes del cierre de padrón y no están habilitados porque la mesa de Desbordes no las tramitó”.

“Tengo declaraciones el propio señor Enrique Beltrán, quien aseguró que recibió las fichas pero no las tramitaron“, cerró.