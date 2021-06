Senador Chahuán y candidatura de Mario Desbordes a la presidencia de RN: “No ha dado el ancho en la mesa”

El candidato a la presidencia de Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán, comentó en duros términos la postulación a la reelección de Mario Desbordes para dirigir el partido.

En conversación con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el parlamentario aseguró que “lo que está en juego es qué tipo de partido queremos y qué tipo de coalición. La mesa actual de Desbordes no ha dado el ancho”.

“Tuvo problemas en la inscripción de candidaturas, no acompañó a sus candidatos a la Convencional y Municipal; adelantó la carrera presidencial de manera artificial por lo que claramente no dio el ancho”, agregó.

En esa línea, el congresista aseguró que lo que hoy RN necesita es “un partido que deje de ser anémico a las ideas y de los liderazgos, que sea capaz nuevamente de liderar ideas, porque tenemos un partido que tiene ‘pata coja’ en la defensa de sus ideas”.

“Si queremos hacer las cosas diferentes tenemos que cambiar la conducción. El actual secretario general va por la lista de Desbordes, Paulina Núñez va por él, es la lista de la continuidad”, complementó.

Otra de las cosas que analizó el senador Chahuán con La Mañana interactiva fueron sobre las irregularidades que se han gestado dentro del partido.

“El problema no es donde nos ubicamos. El partido ha contribuido a la transición política, liderado acuerdos. RN en los últimos tiempos ha privilegiado proyectos personales por sobre los colectivos”, dijo.

“No hubo debates de ideas, tenemos un partido que no tiene brújula, que no tiene mecanismos institucionales para administrar la diferencia”, cerró.