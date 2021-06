Senador Girardi repudia aprobación de central El Rincón en Melipeuco

El senador Guido Girardi, subjefe de la bancada PPD, calificó de “increíble” que, en medio de los efectos del calentamiento global, una grave mega sequía y “las difíciles relaciones con los pueblos originarios”, el Comité de Ministros haya aprobado un proyecto que destruye un lugar sagrado de las comunidades mapuche, “es como demoler la catedral para construir un mall”, afirmó.

La decisión del Comité de Ministros, hecha publica el miércoles pasado, no consideró las resoluciones de las autoridades locales como el Gobierno Regional de La Araucanía y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para quienes el proyecto (2013) afectaría nocivamente a los habitantes del sector. “¿Qué oscuros intereses hay detrás?”, se preguntó Girardi y anunció que presentará un recurso de protección.

El parlamentario dijo “es increíble que cuando la humanidad se acerca a un colapso producto del calentamiento global y la mega sequía -que ya genera estragos en Chile- y en medio de la gigantesca crisis en la relación con los pueblos originarios, se apruebe la Central de Pasada el Rincón en el rio Trufu Trufu, que es un sitio sagrado del pueblo mapuche”.

Agregó que “viven en un mundo paralelo, no tienen conciencia de sus acciones, es apagar el incendio con bencina. Me pregunto si ellos aceptarían -la mayoría son católicos- que ¿se demoliera la catedral para construir un mall? Eso están haciendo al intervenir un sitio sagrado, para la cosmovisión mapuche la naturaleza son sus catedrales”.

El senador también criticó que “se aprueba un proyecto que va a tener un gravísimo impacto sobre el recurso agua -que no habrá-, sobre la biodiversidad que se está destruyendo y, además, con una resolución de calificación ambiental negativa. El Sea estimó que ese proyecto no era conveniente, por eso me pregunto ¿Cuáles son los poderosos intereses que están tras eso? ¿Cómo podemos tener autoridades tan negligentes, irresponsables y deshumanizadas?”.

Concluyó afirmando “no entienden el problema que vive el planeta y el país ni la difícil relación cultural con los pueblos originarios y, a pesar de todo lo que está pasando -el estallido, la crisis ambiental, las revueltas de los pueblos indígenas-, siguen atentando contra los derechos humanos. Presentaremos un recurso de protección porque esto es inaceptable”.

Agencia Uno.