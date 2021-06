Cadem: Joaquín Lavín lidera las primarias en Chile Vamos

A un mes de que se realice las primarias presidenciales, Joaquín Lavín lleva la delantera al interior de Chile Vamos, con el 46% de las preferencias de quienes declaran que participarían en dicha elección. Más atrás se ubican Sebastián Sichel con el 23%, Ignacio Briones con el 11% y Mario Desbordes con el 10%.

En la otra vereda, Daniel Jadue aparece liderando la elección del Frente Amplio-PC, con el 54% de las preferencias de quienes declaran que acudirán a esa primaria, frente al 40% que obtendría Gabriel Boric.

Respecto a la participación en las primarias presidenciales, 47% dice que no votará el próximo 18 de julio, frente al 26% que asegura que participará en las primarias del FA – PC y el 19% que concurrirá a la elección que definirá al candidato de la derecha.

Al analizar la participación por tendencia política, el 46% de los que se identifican con la derecha votarán en la primaria de ese sector, al igual que el 23% de los que se identifican con el centro, 5% de los que se identifican con la izquierda y 8% de los independientes.

Por su parte, 8% de los que se identifican con la derecha participarán en las primarias del FA-PC, 18% de los que se identifican con el centro también lo harán, 55% de los que se identifican con la izquierda y 7% de los independientes.

En la carrera presidencial general, se mantiene el triple empate entre Lavín, Provoste y Jadue, todos con 13% de las preferencias, seguidos por Pamela Jiles (8%, +1pto), Gabriel Boric (6%, +3pts), Sebastián Sichel (5%, -1pto), José Antonio Kast (5%, -2pts) y Franco Parisi (5%, -1pto) Más atrás se ubican Paula Narváez (3%, +1pto), Ximena Rincón (2%), Mario Desbordes (2%), Ignacio Briones (1%, -1pto) y Carlos Maldonado (1%). 21% dice que no votaría por ninguno de los candidatos, no sabe o no responde.

Agencia Uno.