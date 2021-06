“No más a la política de los 90, no más a las cocinas”: Paula Narváez pide primarias en la centroizquierda

“Estamos en un tiempo en que es necesario que la ciudadanía sea la que se exprese, la que decida. No más a la política de los 90, no más a la política de los acuerdos entre cuatro paredes, no más a las cocinas. Aquí la ciudadanía decide. Se puede ganar o perder, ese es el juego democrático, pero a eso estoy disponible y lo he estado siempre”.

Con estas palabras Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Liberal y Nuevo Trato reiteró el llamado al resto de las fuerzas políticas de la Unidad Constituyente a llegar a la elección presidencial de noviembre con una sola candidatura, escogida a través de “un proceso abierto, democrático y transparente”.

La abanderada presidencial destacó que mientras la Democracia Cristiana y el Partido Radical expresan su voluntad a esta invitación fraterna “estamos en plena campaña, comprometiéndonos con la agenda de los pueblos originarios, con la agenda de las pequeñas y medianas empresas. Estamos en terreno, estamos trabajando, estamos construyendo Chile de abajo hacia arriba. Este es un proyecto vivo y lo único que estamos diciendo es que sea la ciudadanía la que decida”.

En esa misma línea, la diputada Natalia Castillo (NT) destacó que “esta candidatura no tiene ningún miedo a competir y nosotros, desde las bancadas del PPD, PS, Nuevo Trato y del PL hemos reafirmado mediante una carta compromiso la posibilidad de tener primarias abiertas y ciudadanas. Creemos que no hay mejor encuesta que cuando se pregunta directamente a las personas cuál es la candidatura que mejor representa a este sector político” y añadió que “nos ponemos a disposición de ese proceso, tenemos muchas ganas de medirnos en estas primarias ciudadanas y esperamos tener pronto respuestas de la DC”.

Por su parte, el generalísimo de la campaña de Narváez, el diputado de Nuevo Trato, Pablo Vidal, indicó que “las voluntades están expresadas. Lo que falta ahora es que el acuerdo ocurra. El llamado y la invitación que hacemos es muy clara y simple a la gente de la DC, es un llamado cariñoso y fraterno a que establezcamos ese acuerdo pronto, la gente tiene derecho a saber si es que esas primarias van a ocurrir”.

Desde el Humedal Laguna de Batuco, donde participó en una ceremonia realizada por representantes de pueblos originarios en el marco del inicio del We Tripantu, Paula Narváez destacó el significado de esta celebración, que “tiene que ver con el saber ancestral, con un mensaje muy importante de reconexión con nuestra naturaleza y también de compromiso con la paz y, para que exista paz, tiene que haber justicia social. Tenemos una deuda pendiente, de muy larga data, con los pueblos originarios, con el pueblo mapuche en específico, y en general con los pueblos indígenas en nuestro país”.

Por ello, manifestó su compromiso “con la agenda de los pueblos indígenas y originarios en esta fecha. Estamos en el camino de construir y de reconocernos como un Estado plurinacional y multicultural, pero eso pasa por medidas concretas, por adecuar nuestros currículums educativos, por reconocer nuestros saberes ancestrales e incorporarlos a nuestra vida, y pasa también por el reconocimiento a la reparación que se necesita por el despojo que han sufrido los pueblos originarios en nuestra historia”.